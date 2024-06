Gifhorn. Nach Umbau: Sparkasse Weyhausen öffnet wieder den Selbstbedienungsbereich mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Kunden.

Ab sofort können Kundinnen und Kunden der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg in Weyhausen wieder Bargeld abheben. Der Selbstbedienungsbereich (SB-Bereich) der Filiale wurde in den vergangenen Wochen umgebaut und die Sicherheitsmaßnahmen angepasst. „Zu aller erst danke ich unseren Kundinnen und Kunden für deren Geduld. Wir sind uns bewusst, dass wir ein hohes Maß an Verständnis für die Entscheidung, vorerst kein Bargeld mehr anzubieten, in Anspruch nehmen mussten. Zum Schutz von Menschen war diese Entscheidung allerdings unausweichlich“, erklärt Sparkassen-Vorstandsmitglied Tim Faß.

Umbauten in Gifhorn zum Schutz der Kunden

„Unterschiedliche Standorte verlangen unterschiedliche Schutzmaßnahmen. Neben einem Umbau an dafür geeigneten Standorten, werden wir künftig auch auf frei stehende SB-Pavillons setzen“, so Faß. Das Umsetzen der Maßnahmen benötige jedoch seine Zeit. „Aufgrund einer sehr hohen Nachfrage nach Sicherheitsausstattung sowie des Fachkräftemangels gibt es immer wieder Lieferengpässe und Verzögerungen. Wir setzen viel Energie und Ressourcen daran, unsere Pläne schnellstmöglich umzusetzen“, erläutert Faß.

Für den Standort Rühen gilt beispielsweise, dass noch nicht alle Umbauten abgeschlossen werden konnten. Eine Wiederinbetriebnahme der Geldautomaten vor Ort ist für Juli vorgesehen.

Einhundertprozentigen Schutz gibt es nicht

„Es ist unser Auftrag, die Bargeldversorgung vor Ort sicherzustellen und zugleich unser Anspruch, Anwohnende, unsere Kundschaft und Mitarbeitende so gut zu schützen, wie nur irgend möglich. Einen einhundertprozentigen Schutz wird es allerdings nicht geben. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns und stehen zudem in ständigem Austausch mit der Polizei, dem Sparkassenverband und anderen Banken“, erklärt Faß.

red