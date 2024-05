Adenbüttel. Die Kauffrauen ließen sich für Kinderbetreuung umschulen, damit in ihrem Heimatdorf ein Spielkreis öffnen konnte. Ihre Tipps für heute.

Rentnerin Barbara Katenhusen geht in den Kindergarten. Dass die Adenbüttelerin in der örtlichen DRK-Tagesstätte „Kleine Strolche“ Leiterin Gabriele Wensel trifft, hat einen Grund: Die Kleinen Strolche werden am 1. Juni 50 Jahre alt. Und Katenhusen war die erste Leiterin. Nicht nur das: Ihr und den Mitstreiterinnen Bärbel Schmidt und Ilsetraud Henke war es 1974 zu verdanken, dass der Rat um Bürgermeister Johann Heinrich Heuke den Spielkreis im kleinen Dorf überhaupt in die Gänge bekam.

Nur mit Quereinsteigerinnen gelang 1974 der Start der Kinderbetreuung

Beim Besuch mit der heutigen Bürgermeisterin Doris Pölig taucht Katenhusen ein in eine andere Zeit. Erinnerungen werden wach, erst recht wenn sie auf Erinnerungsstücke trifft. Die Werkbank etwa im gerade neu angebauten Werkraum stiftete damals Stellmacher Blecker. Generationen von Mädchen und Jungen bastelten daran. Besonders gerne, seitdem Katenhusen die Standbeine auf kindgerechte Höhe kürzen ließ.

Und die Empore im Gruppenraum. Sie war einst eine der ersten kindgerechten Errungenschaften, mit Elternhilfe eingebaut. Denn das ganze Gebäude, das bis heute die Heimat der Kleine Strolche ist, war früher die Schule, woran nicht zuletzt die Adresse Neue Schulstraße erinnert. 1974 aber schloss die Volksschule, bevor erst 1997 die heutige Grundschule in einem Neubau eröffnete.

Kindergartenräume waren seinerzeit nur ein Problem beim Start des Spielkreises. Es fehlten auch Fachkräfte. Der Gemeinderat fand sie in den drei Müttern Katenhusen, Schmidt und Henke. „Ich habe dann diesen Volkshochschullehrgang gemacht, weil ich meine Kinder optimal erziehen wollte“, erinnert sich Barbara Katenhusen. Die gelernte Industriekauffrau ließ sich also in der Abendschule zur Spielkreisleiterin ausbilden. „Mitunter auch am Wochenende.“ Auch Schmidt als gelernte Bürokauffrau qualifizierte sich über dieses Angebot. Ein Glücksfall für die Gemeinde.

Schlussfolgerungen für den aktuellen Fachkräftemangel

Wäre das ein Lösungsansatz für den aktuellen Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung? Katenhusen, Erzieherin Wensel und Bürgermeisterin Pölig sind überzeugt: „Auf jeden Fall.“ Zumindest zur Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte, von denen sich heute allein in Adenbüttel 13 um die 83 Mädchen und Jungen in Krippe und Kindergarten kümmern. Dazu werde es alsbald Forderungen einer kreisweiten Arbeitsgruppe von Eltern, Trägern und Kommunen geben, kündigte Pölig an.

Dass patente Frauen, Quereinsteigerinnen wie Barbara Katenhusen, und erfahrene Mütter ihre Rolle in den Tagesstätten ausfüllen können, dafür bietet Adenbüttel ein gutes Beispiel. Denn Katenhusen blieb bis 1993 Leiterin, selbst als der Spielkreis wuchs und erste Erzieherinnen eingestellt wurden. Auch, als der Spielkreis durch den Landkreis zum Kindergarten hochgestuft wurde. Dem Team war das nur recht, gewann es damit doch Rückhalt für seine Forderungen an die Gemeinde: „Wir brauchten beispielsweise unbedingt niedrigere Toilettentüren in den Kinder-WCs, damit wir in die Kabinen schauen konnten“, erinnert sich Katenhusen. Auch Bärbel Schmidt blieb lange dabei, bis 1983 ihr eigener Sohn zur Welt kam.

„Tante Bärbel, nein, das wollte ich nicht“

Die eigentliche Arbeit mit den Kindern unterschied sich aus Katenhusens Sicht kaum von der heutigen Situation. Es gab die Gruppen blau und rot, heute heißen die Gruppen Regenbogen, Sonne und Olchis. Und ja: „Einige Kinder konnten einen schon zur Weißglut bringen“, sagt die Kindergärtnerin und lacht. Da ging es ihr nicht anders als heute den Erzieherinnen. Übrigens: „Tante Bärbel“, sie so zu rufen, diesen Zahn zog Katenhusen Kindern und vor allem deren Müttern sofort: „Ich bin die Barbara. Tante, das wollte ich nicht.“

Damit es mit dem Nachwuchs gut klappte, setzte Katenhusen von Anfang an auf die Elternarbeit. „Um Mütter und Väter zu aktivieren, gab es nicht nur klassische Elternabende, sondern auch Bastelstunden für Laternen oder Osterschmuck.“ Außerdem verdankte die Tagesstätte ihren charakteristischen Abenteuerspielplatz nach Plänen von Manfred Kober dem Engagement vieler Väter.

„Das waren schon einige Wochenenden, an denen ich sie immer wieder für den Hügel mit Durchkriechtunnel, Wasserplatz, Pumpe und Amphitheater aktiviert habe“, erinnert sich Katenhusen. Ihr Erfolgsrezept: Motivation und Kuchen.

So wird am Samstag im Kindergarten gefeiert

Groß gefeiert mit den Kindern von einst und heute wird bei den Kleinen Strolchen am Samstag, 1. Juni, ab 13 Uhr. Dann stimmen alle Kinder in das Eröffnungslied ein. Jede Gruppe plant eine Aufführung. Dazu gibt es eine Fotoausstellung aus den vergangenen 50 Jahren, viele Stände mit Spielen und Leckereien Und für viele ein Wiedersehen mit Barbara Katenhusen und Bärbel Schmidt.

