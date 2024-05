Meinersen. Journalist Jenke von Wilmsdorff recherchiert in Meinersen für Pro7-Report. Die Sendung läuft am 4. Juni. Es geht um eine Challenge.

Hass und Aggressivität in unserer Gesellschaft, ist das aktuelle Thema von Jenke von Wilmsdorff. Der 58-jährige Reporter des TV-Senders Prosieben geht dabei unter dem Motto „Jeder gegen Jeden“ dem aktuellen gesellschaftlichen Klima auf den Grund. Mit von der Partie, wenn die Sendung am 4. Juni ausgestrahlt wird, sind auch 15 Jugendliche der Hauptschule Meinersen.

Meinerser Hauptschüler fiebern Pro7-Auftritt entgegen

Sie wurden von den Fernsehmachern auf eine zweiwöchige Challenge geschickt. Viel mehr dürfen aber Schulleiterin Frauke Heisterhagen, Klassenlehrerin Sandra Herrmann und Schulsozialarbeiter Bernd Mayer im Vorfeld nicht verraten. „Aber die Challenge hat sich hauptsächlich im privaten Bereich abgespielt, die Schüler haben aber auch in Betrieben geholfen“, sprudelt es dennoch aus Sandra Herrmann heraus.

„Pssst“, fällt ihr Chefin Frauke Heisterhagen lachend ins Wort. Aber klar, die ganze Schule ist gespannt, was letztendlich aus Meinersen in der Sendung gezeigt wird. Immerhin war das Drehteam an zwei Tagen vor Ort und natürlich auch Jenke von Wilmsdorff höchstpersönlich. „Wir waren überrascht, wie tief er sich in die Materie eingearbeitet hat, und dass er mit den Schülern völlig auf Augenhöhe sprach“, betont die Schulleiterin.

Aber wie kommt nun die große weite Fernsehwelt ins idyllische Schulzentrum am Gajenberg? „Es war echter Zufall, dass es uns getroffen hat“, erklärt Frauke Heisterhagen. Die Prosieben-Redaktion habe einfach eine Hauptschule in Niedersachsen gesucht, da bereits ein Drehtermin an einer anderen niedersächsischen Schule feststand. „Die Produktionsfirma hat einfach bei uns angerufen und gefragt, ob wir Bock haben, an einem Experiment beim Jenke-Report mitzumachen.“

Das war natürlich grundsätzlich vorhanden, musste aber ebenso natürlich mit der Behörde und dem Schulträger abgeklärt werden. Und dabei war die Hauptschule Meinersen im Vergleich zur ebenfalls von Prosieben angefragten Konkurrenz sehr schnell beziehungsweise am schnellsten. Schnell war auch eine zehnte Klasse gefunden, obwohl auf die laut Sandra Herrmann „dieses jeder gegen jeden nicht so passt. Das ist eine ganz nette Truppe und die kann ja zeigen, dass es auch noch andere Situationen gibt“.

Alle fanden den Auftritt von Jenke von Wilmsdorff sehr aufregend

Letztlich wurden noch Schüler aus einer Parallelklasse dazugenommen und acht weiblich sowie sieben männliche Jugendliche stellten sich der Challenge. „Das hat ihnen richtig Spaß gemacht und logischerweise war der Auftritt von Jenke von Wilmsdorff für uns alle sehr aufregend“, sagt Bernd Mayer. Und genauso aufgeregt wird nun der Ausstrahlung der aufgezeichneten Sendung entgegengefiebert.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: