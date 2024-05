Gifhorn. Auf der Schießanlage in Westerbeck konnten die Junioren ihr Können zeigen. So erfolgreich schnitten die Gifhorner Jäger ab.

Premiere für die Gifhorner Jägerschaft. Erstmals fand ein Landeswettbewerb der Junioren im jagdlichen Schießen auf der Schießanlage in Westerbeck statt. Die Teilnehmer kamen mitunter von weither. „Wir haben Jäger aus Wittmund, Cloppenburg, Friesland und Bentheim hier“, freute sich Jägerschafts-Vorsitzende Marion Klopp über den großen Zuspruch.

Insgesamt 80 Jungjäger mit Jagdschein im Alter von 16 bis 27 Jahren maßen sich am Samstag in sechs Disziplinen. Laufender Keiler, Bock stehend angestrichen, Fuchs liegend und stehend freihändig auf 100 Meter waren bei den Büchsendisziplinen dabei, Trap und Skeet bei den Flintendisziplinen auf der Tontaubenschießanlage, die der Niederwildjagd nahekommt.

„Trap und Skeet sind uralte Disziplinen, die es bereits zu Beginn bei den Olympischen Spielen gab“, erklärte Klopp. Alle Disziplinen sind an das jagdliche Schießen angelehnt, simulierten also das, was die Jäger sonst schießtechnisch tun.

Dass man erstmals Ausrichter war, lag an der Bewerbung und daran, dass die Anlage in Westerbeck als Schwerpunktanlage eingerichtet ist. Auch andere Jägerschaften und Gruppen trainieren hier regelmäßig. Die Gifhorner nutzten ihren Heimvorteil und schickten gleich drei Mannschaften ins Rennen. „Wir haben immer gute Schützen im Juniorenbereich“, sagte Klopp weiter. So habe man bereits Bundessieger gestellt.

Jäger aus Bentheim erzielte bestes Einzelergebnis

„Eine Mannschaft ist eine Rotte mit vier bis sechs Mannschaften“, erklärte Klopp, wobei die besten vier Ergebnisse für die Mannschaft gewertet wurden. Auch wenn diesmal die Mannschaften zählten, werden die besten 18 Schützen für den Landeswettbewerb für Einzelschützen angemeldet, sagte Klopp. Zu erreichen waren, kumuliert aus allen sechs Wettbewerben, 350 Punkte, wobei jedes Ergebnis von mehr als 320 Punkten schon Bundesniveau hat. Ab 315 ist man in der höchsten, der S-Klasse. Die Schützen werden nach ihren Ergebnissen, Alter und Geschlecht in die Klassen S, A, und B, Damenwertung und Senioren eingeteilt.

Mit fantastischen 345 Punkten erzielte Janik Ostergetelo aus Bentheim das beste Einzelergebnis. Schon auf Platz 2 gab es einen Teilnehmer aus dem Landkreis. Johannes Meier holte mit ebenfalls sehr guten 339 Punkten den zweiten Platz vor Marcel Opitz aus Uelzen, der auf 323 Punkte kam. Auch die Plätze 7 (Bjarne Meinecke, 317), 10 (Jörn Hüller, 313), 12 (Björn Elvers, 307) und 14 (Christoph Klettke, 301) gingen mit mehr als 300 Punkten und unter den ersten 20 an Junioren der Gifhorner Jägerschaft.

Die beste weibliche Teilnehmerin kam auch aus dem Landkreis. Nele Birke erzielte 276 Punkte und kam auf Platz 30. So erreichte auch die Gifhorner Mannschaft mit Meier, Meinecke, Hüller, Elvers, Klettke und Carl Böllhof deutlich auf den ersten Platz mit insgesamt 1276 Punkten vor den Mannschaften der Jägerschaften Lüchow-Dannenberg (1213 Punkte) und Vechta (1170). Die beiden anderen Gifhorner Mannschaften erreichten Platz 6 und 13.

