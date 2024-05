Calberlah. Ein 66-Jähriger wollte von der Tankstelle auf die Hauptstraße fahren und übersah dabei ein anderes Auto. Die Straße war kurz voll gesperrt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend in Calberlah (Kreis Gifhorn) gekommen. Der 66-jährige Fahrer eines VW T-Cross aus dem Kreis Peine wollte von der Tankstelle auf die Hauptstraße abbiegen und übersah einen VW Passat. Der Passat fuhr dem T-Cross in die Fahrerseite, der Fahrer verletzte sich dabei leicht und wurde in die Klinik gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, klemmte Batterien ab und streute Ölbindemittel. Die Hauptstraße war kurzzeitig voll gesperrt.