Isenbüttel. Kerrin Bauer alias Kuki, Bettina Schumburg und Jouline Cutner präsentieren ihre Werke ganz oben auf dem Kletterturm. Das ist zu sehen.

Es war vermutlich die höchste Kunstausstellung im Südkreis Gifhorn seit langem: Kerrin Bauer alias Kuki, Bettina Schumburg aus Wilsche und Jouline Cutner aus Isenbüttel zeigten ihre Werke am Samstag in luftiger Höhe: auf der Plattform des Kletterturms am Tankumsee.

Kunst in luftiger Höhe, 12 Meter über Isenbüttel

Keine Frage: Wer sich die rund 80 Stufen bis nach ganz oben in 12 Metern Höhe hochgekämpft hatte, musste erst einmal einen Augenblick verschnaufen. Aber auch danach blieb einem die Luft weg, wenn man die Tintenzeichnungen von Kuki betrachtete - so klein im Detail, dass sich das meiste erst auf nächster Nähe erschließt. Surreale Fantasy- oder gar Horror-Figuren, wie sie selbst eine Künstliche Intelligenz kaum hätte kreiieren können. Die 30-jährige Braunschweigerin erstellt sie in vier bis fünf Tagen. „Das ist erstmal viel Herumgekritzel. Und ich schaue, was mir gefällt.“

Schumburg findet Acrylfarben am besten – „ein Tausendsassa!“ Bei den Motiven lasse sie sich von dem inspirieren, was sie sieht. „Ich bin eine Impulsmalerin.“ Zurzeit kommen viele Tierporträts dabei heraus. „Das ist viel schwieriger als Menschen. Dies hier sind Hunde von einer Freundin und von Bekannten.“

Aussicht vom Kletterturm ist schon wie ein Gemälde

Warum ausgerechnet eine Ausstellung so weit oben am Tankumsee? Darauf hat die Wilscherin eine Antwort: „Der See hat so viel Flair, eine tolle Atmosphäre. Hier oben ist es so entspannend, das Licht ist mega und diese Aussicht schon wie ein Gemälde!“

Gemälde aus Acryl hatte auch Jouline Cutner im Gepäck. „Ich habe schon als Jugendliche viel gemalt und gesehen, das liegt mir“, so die 24-Jährige. Die vergangenen drei Monate habe sie bei Bekannten in Neuseeland verbracht und sich dort von Tieren und Landschaft inspirieren lassen. „Das war eine tolle Erfahrung, ich habe neue Techniken ausprobiert.“ Die Bilder blieben dort, Cutner kehrte nach Isenbüttel zurück und setzt das Erlebte hier nun in neue Bilder um.

