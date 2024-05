Isenbüttel. Beim Streetfood-Festival können die Gäste die Geschmäcker der ganzen Welt testen. Was dort alles zu essen zu finden ist.

Hungrig dürfte an diesem Wochenende niemand vom Tankumsee heimkehren. Dafür ist das kulinarische Angebot beim Streetfood-Festival einfach zu umfangreich. Vertreten sind fast alle Kontinente. Und dieses Jahr machte das Festival seinem Namen alle Ehre - standen die Buden doch auf der Straße und nicht am Strand.

Bei den Liebhabern des ausgefallenen Essens bleiben kaum Wünsche offen

Ob Burger mit Pulled Chicken, Eis, gebackene Kokosbällchen, Falaffel, Sandwiches oder sogenannte Corndogs (Würstchen in frittiertem Teig) – da bleiben wohl bei den Liebhabern des ausgefallenen Essens kaum Wünsche offen. Am Tankumsee gibt‘s sogar eins auf die Waffel: und zwar Hähnchen.

Hähnchen in der Waffel? Passt gut zusammen. © FMN | Reiner Silberstein

Willem Prinssen, Mega Wati und Claire Hooikaas aus den Niederlanden sind das erste Mal mit ihrem Stand am Tankumsee. „Das ist toll hier“, sagt Prinssen, „wenn das Wetter schön ist.“ Den Start am Freitagnachmittag hatte nämlich ein heftiger Regenschauer zum Glück nicht verhagelt, aber zumindest verwässert. Am Samstag liefen die Geschäfte schon besser.

Niederländer bringen die japanische Bentobox nach Isenbüttel

Die Holländer hatten die „Bentobox“ mit gebracht - einen Trend aus Japan. „Das geht zurück auf die Essensboxen, die die Kinder mit in die Schule nehmen und in Fächern unterteilt sind“, erklärt Prinssen. Darin gesellen sich dann Nudeln zu frittierten Hühnchen, gefüllte Teigtaschen zu Erbsen oder Bohnen. Auch im Angebot: der Tonkatsu-Burger.

In diesem Jahr kam am Tankumsee echtes Streetfood-Feeling auf - standen die Buden doch diesmal auf der Straße und nicht am Strand. © FMN | Reiner Silberstein

Zu lateinamerikanischen Klängen schmecken Burritos, Tacos oder Wraps mit Rind oder Hähnchen ganz gut - die gibt es gleich nebenan zum Beispiel in der „Casa Latina“ und bei „Mexican Food“. Aus der spanischsprachigen Küche kommen auch die Churros, die die beiden Schwestern Yasmin und Malin Weber anbieten: „Das ist ein spanisches Süßgebäck, das man zum Frühstück oder als Snack am Nachmittag isst“, so Erstere. Mit den roten und weißen Soßen sehen sie fast aus wie Würstchen mit Ketchup und Majo.

Beim „Zoomburger“ sollte man am Tankumsee genau hinschauen

Die sprachliche Herkunft teilen auch die Quesadillas – nach einem Familienrezept von Gran Canaria, wie die Anbieter versichern. Die Teigtaschen gibt es mit Fleisch, Salat, Nachos und Käse.

Yasmin (links) und Malin Weber haben spanische Churros im Angebot. © FMN | Reiner Silberstein

Die Spezialität von Muhammad Sajjad sind „Zoomburger“. Warum Zoom? Er zeigt auf die Augen und sagt: „Weil man genau hinschauen soll: Hier ist alles frisch, es gibt nichts Tiefgefrorenes, alles handgemacht.“ Die besondere Note des Hawaii-Burgers nebenan: Das Fleisch ist mit Teriyaki-Sauce mariniert und wird mit Ananas garniert.

Afrikanische Düfte wehen über den Dannenbütteler Weg

Auch afrikanische Düfte ziehen über den Dannenbütteler Weg: vom Stand „African Treats“. Dort bekommen Kunden frittierte Kochbananen auf den Teller, gebackene Bohnen, frittierte Teigbällchen oder Tomatenreis zu gegrillten Hähnchen. Oder wie wäre es ein paar Schritte weiter mit ugandischen Kampala mit Reis, Bananen, Maniokwurzeln und Erdnuss?

In diesem Jahr kam am Tankumsee echtes Streetfood-Feeling auf - standen die Buden doch diesmal auf der Straße und nicht am Strand. © FMN | Reiner Silberstein

Ungarische Langos? Was ist das? „Das ist gebackener Hefeteig, dünn belegt“, sagt Zsofia Gargyan. Sieht aus wie Pizza – „schmeckt aber ganz anders“, versichert sie. Aus Teig bestehen auch die griechischen Loukoumades zwei Stände weiter, aber sind im Gegensatz zu den Langos süß statt herzhaft.

Das Streetfood-Festival geht am Samstag noch bis 22 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

