Dannenbüttel. Im Kreis Gifhorn kommt es zum Unfall, bei dem das Fahrzeug eines Bauunternehmens auf die Seite kippt. Der Fahrer wurde verletzt.

Am späten Freitagabend, gegen 23.55 Uhr, ist es zu einem schweren Verkehrsunfall in Dannenbüttel gekommen. In der Westerbecker Straße, kurz vor der Einmündung zur Allerstraße (B188), wurde ein Fahrer verletzt.

Auto kippt in Dannenbüttel um

Der Kleintransporter einer Straßenbaufirma war aus Richtung Westerbeck gekommen, fuhr erst mehrere Leitpfosten um, kippte auf die Fahrerseite und rutschte auf einem Zaun entlang. „Der Fahrer hatte sich bereits selbst befreit, wir haben nur die Unfallstelle gesichert“, berichtet Einsatzleiter Alexander Schulze.

Bei dem Unfall in Dannenbüttel wurde unter anderem ein Schaltkasten beschädigt - einige Einwohner haben daher ein totes Telefon. © FMN | Bernd Behrens

Einige Dannenbütteler werden jetzt ein totes Telefon haben, da ein Verteilerkasten beschädigt wurde. Der Fahrer kam mit einem Rettungswagen in die Klinik. Im Einsatz waren die Feuerwehren Dannenbüttel, Neudorf-Platendorf. Die Kameraden aus Grußendorf konnten die Einsatzfahrt abbrechen. Zur Unfallursache ist bisher nichts bekannt.