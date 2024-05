Isenbüttel. Bevor Sie sich auf den Weg machen, sollten Sie unbedingt diese Webseite checken. Das sollten Sie über die neuen Parkautomaten wissen.

Seit Mitte März sind die neuen Parkautomaten mit Kennzeichenerkennung am Tankumsee in Betrieb. Nun kam noch ein kleines Feature hinzu: Ab sofort lässt sich nicht nur an der ersten Ausfahrt zum See schon ablesen, wie viele der 5000 Parkplätze noch frei sind, sondern auch auf der Internetseite der Betriebsgesellschaft unter www.tankumsee.de. Es gibt noch ein paar weitere interessante Details.

Allmählich haben sich die Tankumsee-Besucher dran gewöhnt, dass es an der beiden Parkplätzen Nord und Süd keine Schranken mehr gibt. Eine Kamera scannt die Auto-Kennzeichen und registriert automatisch, wann ein Fahrzeug kommt und wieder wegfährt. Bezahlen können die Besucher dann bequem nach Angabe ihres Kennzeichens an einem der Automaten oder auf dem eigenen Smartphone (mit einer App oder mit einem QR-Code) - noch bis zu 24 Stunden nach dem Besuch.

LED-Tafeln zeigen Anreisenden, wo Parkplätze am Tankumsee frei sind

Die Bestätigung bekommt man gleich auf den Monitoren bei der Ausfahrt: „Bei Grün ist alles chick“, sagt Annette Böhme, die Tankumsee-Geschäftsführerin. „Nur bei Rot sollte man sich kümmern“ - dann weiß man, dass man noch nicht bezahlt hat.

Auf der Homepage sind aktuelle Angaben zu den zurzeit freien Parkplätzen am Tankumsee zu finden. © FMN | Reiner Silberstein

An den kommenden Wochenden könnte es wieder voller werden - wenn das Wetter mitspielt. Und damit niemand zu einem schon überfüllten Parkplatz fährt, zeigen LED-Tafeln an der ersten Wegesgabelung nach der K 114, wie viele freie Plätze es im Norden und im Süden von den 3500 beziehungsweise 1500 noch gibt. Noch besser: „Den aktuellen Stand kann man ab sofort auch auf unserer Homepage ablesen“, sagt Böhme. Einfach auf der Startseite den Button „Freie Parkplätze“ anklicken, die Info klappt dann auf.

Buslinie zum Tankumsee soll eventuell ab 2025 öfter fahren

Tendieren die Zahlen gegen Null, sollte man die Anreise überdenken: Vielleicht lieber auf das Fahrrad wechseln? Im kommenden Jahr wird möglicherweise noch eine weitere Alternative attraktiver: „Eine Überarbeitung des Busverkehrs ist angedacht“, so Böhme. Denn dann wird auch die Haltestelle am Nordparkplatz barrierefrei umgestaltet sein.

Die neuen Parkautomaten hätten sich jedenfalls schon bezahlt gemacht, sagen Landrat Tobias Heilmann und Erster Kreisrat Thomas Walter. Der Anbieter hat die Technik und den Aufbau finanziert - das soll sich allein durch Sanktionen gegen Falschparker amortisieren. Die Tankumseegesellschaft hat lediglich in Stromleitungen und Herrichtung der Automatenplätze investiert und hat künftig höchstens Stromgebühren. Das alles sei ein Bruchteil gegenüber dem, was der Ersatz der alten, maroden Schrankenanlage gekostet hätte: „Eine neue Anlage hätte rund 180.000 Euro gekostet“, so Heilmann.

Noch zwei Tipps: Was macht man mit Anhänger? Was als Segelvereinsmitglied?

Anhänger erkennt der Computer automatisch. Das Kennzeichen des Trailers oder Wohnwagen braucht also nicht angegeben werden, eine Doppelzahlung ist nicht nötig.

Besucher der beiden Segelvereinsheime, die einen Schlüssel für die manuell zu öffnende Schranke im Süden haben, brauchen sich auch nicht um Parkkosten kümmern: Bei Durchfahrt durch die Metallschranke verlässt der Wagen die Parkzone gleich wieder, was durch eine weitere Kamera automatisch erkannt wird.

