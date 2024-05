Gifhorn. Er spendet anonym und hat ein großes Herz für Vereine und soziale Einrichtungen. Lesen Sie hier, für wen das Märchen wahr wurde.

Das Gifhorner Spendenmärchen geht weiter. Am Donnerstag war die Freude im Gifhorner Frauenhaus groß. 20.000 Euro gab es aus der Wundertüte des anonymen Spenders, der Gifhorner Vereine und soziale Einrichtungen bereits mit mehr als 200.000 Euro in den vergangenen Jahren beschenkt hat.

Gifhorner Spendenmärchen geht weiter: Diesmal gibt‘s 20.000 Euro für das Frauenhaus

„Für uns ist das Märchen real geworden“, sagte Leiterin Ulla Evers bei der Übergabe. Sie und ihr Team mit Kaja Hermann, Marcella Lehnert, Nicola Plagge und Miriam Fetter dankten dem unbekannten Spender für seine großartige Selbstlosigkeit, für sein Herz für den Nächsten und „weil er Träume wahr macht“.

In seinem Begleitbrief schrieb der anonyme Spender: „Schlechte Neuigkeiten gibt es fast täglich, heute nun mal eine gute Nachricht für das Frauenhaus in Gifhorn!“ Gern sei er bereit, eine so wichtige Tätigkeit zum Wohle in Not geratener Frauen und deren Kinder zu unterstützen. Der anonyme Spender bat um Verständnis, dass er aus Sicherheitsgründen seine Spende nicht selbst übergebe. „Die Zuwendung ist ohne Auflagen, zur Verwendung nach Ihrem Bedarf. Weiterhin frohes Schaffen für Ihre so wichtige Tätigkeit und viele Grüße nach Gifhorn“, hieß die Botschaft des unbekannten Spenders.

„Das ist Gänsehaut pur!“, sagte sichtlich ergriffen Ulla Evers. Und auch ihre Mitarbeiterinnen waren nah dran, Glückstränen zu vergießen. Caritas-Vorstand Michael Gruber dankte dem Spender und freute sich über die Wertschätzung, die dem Team des Frauenhauses, den Mitarbeiterinnen damit genauso wie den Bewohnerinnen und ihren Kindern entgegengebracht wird.

Im August vergangenen Jahres ist das Frauenhaus unter Trägerschaft der Caritas Gifhorn eröffnet und eingeweiht worden. Es verbindet Offenheit und Schutz, liegt mitten in der Stadt, mit kurzen Wegen zu Behörden. Das Haus, architektonisch intelligent gestaltet, mit viel Licht, aber auch Möglichkeiten des Rückzugs, großem Gemeinschaftsraum, kleinem Garten und Spielplatz bietet Platz für 12 Frauen und 18 Kinder. Vor allem aber bietet es Schutz – Schutz vor männlicher Gewalt, vor Männern, denen Begriffe wie Gleichberechtigung, Achtsamkeit, Verantwortung weitestgehend fremd sind. Das traurige: in einer stetig aufgeklärteren, offenen Gesellschaft steigen die Zahlen der Gewaltdelikte.

