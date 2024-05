Gifhorn. In der Gifhorner Fußgängerzone stellen sich Auszubildende und Pflegedirektor den Fragen der Interessierten – mit besonderem Ergebnis.

Auf ein Blind Date luden ab dem frühen Donnerstagnachmittag Auszubildende des Helios-Klinikums ein. Zwei Azubis gingen mit Flyern durch die Fußgängerzone, zwei weitere warteten vor einem Café, um spontan junge Menschen für eine Ausbildung zur Pflegefachkraft zu gewinnen. Manche Interessierte kamen aber auch schon mit dem Vorsatz, sich umfangreich und aus erster Hand zu informieren, welche Möglichkeiten es im Klinikum gibt.

Mitzubringen waren laut Flyer Durst und zehn Minuten Zeit. „#AzubiSpeedDating, #IrgendwasMitMenschen und #GetränkeZahlenWir“ waren die Hashtags, die auf dem Flyer verrieten, worum es ging. Wer Interesse hatte, saß einem Auszubildenden im Café gegenüber und durfte alles Mögliche rund um die Ausbildung und die Möglichkeiten fragen.

Wie eine Pflegefachkraft im Klinikum Gifhorn arbeitet

Anna-Lena Gölzer hatte großes Interesse. Die Wolfsburgerin absolviert derzeit ein freiwilliges soziales Jahr im Klinikum und strebt danach eine Ausbildung an. Und trotz eines ersten Einblicks während des laufenden freiwilligen sozialen Jahres blieben noch genug Fragen, die Lisa Rieck, Auszubildende im zweiten Ausbildungsdrittel, ausführlich beantwortete. Da ging es unter anderem um Einsatzmöglichkeiten und -orte, die Arbeit mit älteren Patienten und Kindern, ambulante und stationäre Arbeit. Zudem konnte erfragt werden, wie eine Pflegefachkraft mit oder an Patienten auf einer Station, in einem Operationssaal oder in einem Funktionsbereich wie der Endoskopie arbeitet, welche Kompetenzen mit der Berufsausbildung vermittelt werden, wie die dreijährige Ausbildung formal organisiert ist und was danach kommt.

Wer wie Gölzer nach dem Gespräch immer noch an einer Ausbildung interessiert war, hatte die Möglichkeit, gleich an den nächsten Tisch zu gehen. Da saßen Pflegedirektor Jens Bosenick und Andrea Sprafke, stellvertretende Leiterin des Bildungszentrums, die nach dem ersten Sozialkontakt zu einem weiteren Gespräch und konkreteren Angaben zur Verfügung standen. Und wenn es dann von beiden Seiten ein „Match“ gab, hatten die Interessierten schon die Zusage auf einen Ausbildungsplatz in der Tasche. Für die laut Flyer „Bewerbung mit Lichtgeschwindigkeit“ war das Mitbringen eines Abschlusszeugnisses und eines Lebenslaufs hilfreich. Alternativ konnte man das auch per Mail übersenden.

Klinikum Gifhorn macht bereits Zusagen für Ausbildungsplatz

„Wir hatten von Beginn an stark interessierte Besucher, die bis in den hinteren Bereich, also zu Jens Bosenick und Andrea Sprafke, kamen“, sagte Andreas Grußendorf von der Kommunikationsabteilung der Klinik. Die meisten hatten sich auch schon gut vorbereitet. „Und es gab die ersten Zusagen für einen Ausbildungsplatz. Denn für den im Herbst beginnenden Kurs sind noch einige Plätze frei“, sagte Grußendorf weiter. Auch für den nächsten Kurs, der im Frühjahr 2025 beginnt, sei bereits eingestellt worden.

Die Aktion, auf diese Art Ausbildungsstellen zu besetzen, bot das Klinikum erstmalig. Mit der Zusage gab es allerdings noch nicht die für die Einstellung nötigen Papiere. „Die werden dann bei einem weiteren Termin ausgestellt“, sagte Grußendorf. Für eine Ausbildung muss man übrigens nicht im jugendlichen Alter sein. „Die kann man in jedem Alter anfangen“, so Rieck.

