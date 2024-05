Gifhorn. 200 Grundschüler ermitteln die Stadtmeister der ersten bis vierten Klassen. Warum auch die Unsportlichen eine echte Chance haben.

Erstklässler Emsar weiß, wie es geht: „Immer bis sieben zählen.“ Schön gleichmäßig im Sekundenrhythmus. Wer das hinbekommt, hat praktisch schon gewonnen. Jedenfalls, wenn er den Laufparcours in Gifhorns Fußgängerzone exakt in dieser Zeit bewältigt.

200 Grundschüler der Gebrüder-Grimm-Schule, der Michael-Ende-Schule und der Albert-Schweitzer-Schule traten am Samstag zur Stadtmeisterschaft an und ermittelten vergnügt die Finalisten der ersten bis vierten Klassen. Die Mädchen und Jungen kannten ihre Aufgabe bereits.

Die Schulen schicken Teams aus der Vorqualifikation

Hatten sie doch an ihren Schulen schon mal eine Vorauswahl getroffen und sich mit den Regeln vertraut gemacht. Dreh- und Angelpunkt ist ein unscheinbarer Sportcomputer. Die Sportstation, entwickelt vom Gifhorner Alexander Paes, ist eine Spielekonsole für echte Bewegung.

Anfang und Ende des 7-Sekunden-Laufs auf der für alle gleich langen Kurzstrecke erfasst sie unbestechlich per Kamera. Ein Chip-Bändchen meldet den Teilnehmer an und dokumentiert alle Bewegungsdaten. Zu schnell, zu langsam, dichter dran an der Zeit?

An acht Bahnen herrschte ziemliches Getümmel. Die Technik behielt den Überblick, bis sich das Teilnehmerfeld lichtete und die letzten 16 eines Jahrgangs in K.o.-Runden gegeneinander antraten.

Die meisten Kinder konnten sich kaum bremsen

Die meisten Kinder konnten sich kaum bremsen, wollten es immer und immer wieder versuchen, die sieben Sekunden abzupassen. „Gamification“, dieses verlockende Phänomen des Spielerischen mit virtuellen Belohnungen, macht sich Paes‘ Sportstation zu Nutze. Das funktionierte, sogar die vielen Zuschauer an der Bande hatten Spaß und fieberten mit.

Zugleich überforderte der 7-Sekunden-Lauf niemanden. Die meisten mussten sich eher bremsen, um nicht zu früh im Ziel anzukommen. Aber: Das schafft den Zugang zu mehr Sport durch Erfolgserlebnisse und Spaß an Bewegung.

