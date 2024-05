Wesendorf. Der Fahrer konnte sich retten und alarmierte die Feuerwehr. Warum Löschversuche mit dem Feuerwehrlöscher vergeblich blieben.

Mit der Pfingstruhe war es im Wesendorfer Ferienpark „Heide-Lido“ am Badesee am Samstagmorgen abrupt vorbei: Auf dem Materialsammelplatz der Anlage ging ein Trecker aus dem Fuhrpark in Flammen auf.

Wesendorfs Ortsbrandmeister Florian Schilling berichtete: „Als der Fahrer den Trecker starten wollte, kam es zu einer Verpuffung und das Fahrzeug brannte.“ Es sei von einem technischen Defekt auszugehen. Der Mann habe sich noch unverletzt aus der Kabine retten können und mit einem Feuerlöscher noch erste Löschversuche unternommen. Allerdings vergeblich, sodass der Wesendorfer gegen 8.45 Uhr eilig die Feuerwehr alarmierte.

Der ausgebrannte Trecker gilt als Totalschaden

Schillings Team bekam den Vollbrand mit einem Trupp unter Atemschutz und Wasser aus einem C-Rohr schnell unter Kontrolle. Mitalarmierte Unterstützer aus Westerholz und Wahrenholz konnten den Einsatz abbrechen. Die 12 Wesendorfer Freiwilligen stellten sicher, dass die Flammen von der Freifläche nicht auf Datschen oder Vegetation übergreifen konnten.

Der Trecker gilt allerdings als Totalschaden.

