Gifhorn. Die Gifhornerin stand bereits für DSDS-Sternchen Daniel Küblböck auf der Bühne. Das ist das Erfolgsgeheimnis der Hochzeitssängerin.

Die Hochzeit soll für Paare der schönste Tag des Lebens sein. Zu einer perfekten Zeremonie gehört für viele auch die Musik. Da kommt Lisa Ziebart ins Spiel, die zum Ja-Wort die passenden Töne anschlägt. Die 33-Jährige ist als Hochzeitssängerin unterwegs. Was als Gefälligkeit anfing und sich vom Nebenjob zum zweiten Standbein gemausert hat, hält die junge Frau inzwischen an vielen Wochenenden des Jahres auf Trab.

Musik hat im Leben von Lisa Ziebart schon immer eine große Rolle gespielt. Bereits als Neunjährige stand sie in ihrer Grundschule auf der Bühne und sang vor Hunderten Zuhörern den seinerzeitigen Mega-Hit „Big, Big World“. Es folgten zahllose Auftritte auf Schulveranstaltungen, bei denen ihre Gesangsstimme zuerst im Duo mit einer Freundin und ab 2004 als Sängerin ihrer Schulband ertönte.

Weil sie in Platendorf Tür an Tür mit dem Gitarristen der Band EW 99 lebte, habe sie ihr Können in deren Vorprogramm zeigen dürfen. Während ihrer Schulzeit an der Realschule Weyhausen bespielte sie mit ihrer Schulband „Slays“ viele Bühnen und schaffte es 2007 bis in den ZDF-Fernsehgarten, wo sie Kontakte zu DSDS-Kultsänger Daniel Küblböck knüpften, der sie als Vorband für einen Teil seiner Tournee buchte.

200 Eheschließungen durfte die Gifhornerin bisher begleiten

Nach der Arbeit mit verschiedenen Bands ist die Calberlaherin seit 2017 musikalisch allein unterwegs. Sie singt auf Taufen, Geburtstagen, Jubiläen, überwiegend wird sie aber für Hochzeiten gebucht. Etwa 200 Eheschließungen stehen bislang in der musikalischen Vita der zweifachen Mutter, die hauptberuflich im Öffentlichen Dienst tätig ist. Pro Jahr kämen um die 20 weitere Hochzeiten dazu. Ziebart singt in Standesämtern, bei freien Trauungen sowie besonders gerne bei Traugottesdiensten. Sogar bei der eigenen Hochzeit griff sie zum Mikro und sang bei der Polterhochzeit für Ehemann Manuel.

Ihr ständig wachsendes Repertoire umfasst etwa 70 Songs. Etwa zehn davon sind Dauerbrenner, die fast bei jedem Auftrag gewünscht sind. Neben dem Klassiker „Halleluja“ sind „Ja“ von Silbermond und „Auf uns“ von Andreas Bourani bei Paaren besonders gefragt. Die Sängerin geht aber auch auf ausgefallene Wünsche ein. „Ich höre rein und schaue, ob ich dem Song die Lisa-Note geben kann“, sagt sie. Das hat sie jüngst bei zwei Rap-Songs in die Tat umgesetzt. „Mir ist wichtig, dass ich mich mit dem Song wohlfühle und in Höhen und Tiefen mein Können zeigen kann.“ Die Lisa-Note heißt für sie auch, dass das Lied nicht immer haargenau wie das Original klingen muss.

Ihre Kundschaft findet sie auf Hochzeitsmessen, über soziale Medien und vielfach über Mundpropaganda. Bei Ehejubiläen wird sie oftmals als Überraschung für das Paar gebucht. Wenn sie bei Hochzeiten und Co. als Sängerin für die Party selbst engagiert wird, muss sie auch Musikwünsche jenseits ihres Repertoires erfüllen. „Es ist noch nie passiert, dass ich nicht liefern konnte und spontan bin ich sehr gut“, sagt sie. „Notfalls suche ich mir den Text im Internet und singe A-Capella.“ Was ist, wenn die Stimme wegen einer Erkältung versagt? „Dann sind Stimmpflege und die richtige Technik angesagt“, berichtet sie. „Ich musste noch nie absagen und erkrankt hatte ich gefühlt die besten Auftritte.“

Hochzeitssängerin gibt Tipps für schöne Hochzeitslocations in Gifhorn

Um die Stimme zu trainieren, Hörproben zu erstellen und Videos für die sozialen Medien zu drehen, verbringt sie im Winter viel Zeit in ihrem Übungsraum im Keller ihres Hauses. Während der Hochzeitssaison von April bis Oktober bleibt dafür kaum Zeit. Ihr Terminkalender ist gut gefüllt. „Ich profitiere davon, dass eine Hochzeitssängerin beinahe Standard geworden ist.“ Wer so viel herumkommt, hat doch sicher heiße Tipps in Sachen Trau- und Feierlocation? „Schöne Kirchen mit toller Akustik sind St. Nikolai und St. Bernward in Gifhorn“, sagt Ziebart. „Wegen der Mischung aus Strand, Wasser und Räumlichkeiten wäre der Bernsteinsee meine bevorzugte Hochzeitslocation.“

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: