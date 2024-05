Meine. Elternsprecher pochen auf das Recht auf Bildung. So fordern die sechs Papenteicher Bürgermeister eine Lösung vom Landkreis ein.

Der Beschluss ist gefasst und alle kurzfristigen Versuche, die Stadt Braunschweig für Gifhorner Anliegen zu erweichen, waren vergebens: Einstimmig strich der Braunschweiger Rat die Orte Adenbüttel, Rötgesbüttel, Meine, Gravenhorst, Ohnhorst, Wedelheine, Wedesbüttel, Vordorf und Rethen aus dem Schulbezirk des beliebten und gut erreichbaren Lessinggymnasiums in Wenden.

Die Regelung gilt ab dem Schuljahr 2025/26. Braunschweig reagiert damit auf Platzmangel, denn selbst der Ausbau dreier Gymnasien hält nicht Schritt mit dem Anschwellen der Zahl Braunschweiger Gymnasiasten. 44 neue fünfte Klassen erwartet die Stadt Braunschweig. Platz hat sie nur für 38. Das Nachsehen haben die Gifhorner.

Kreis unter Zugzwang: Neues Gymnasium bauen wie die neue Förderschule?

Ähnlich lief es zuletzt mit der Förderschule für den Schwerpunkt Geistige Entwicklung. Hier musste der Landkreis Gifhorn in Meinersen ungeachtet aller Bekenntnisse zur Inklusion an Regelschulen eine riesige neue Förderschule für 69 Millionen Euro unter Zeitdruck aus dem Boden stampfen. Platzkontingente waren vor allem in Braunschweig weggebrochen.

Entsteht jetzt auch für die Gymnasiasten eine eigene neue Schule? Die vier staatlichen Gymnasien des Landkreises stehen in Gifhorn, Hankensbüttel und Meinersen, Oberstufen von Gesamtschulen in Gifhorn und Sassenburg. Die großen Samtgemeinden im Süden, Isenbüttel und Papenteich, sind auf das kirchliche Gymnasium Meine angewiesen. Das Philipp-Melanchthon-Gymnasium nimmt als Privatschule 80 Euro Beitrag pro Monat. Und es ist weltanschaulich festgelegt. An der Oberschule Groß Schwülper endet der gymnasiale Zweig mit der Mittelstufe.

Solidarität im Papenteich

In diesem Spannungsfeld haben die Bürgermeister aller sechs Papenteich-Gemeinden die Grundschul-Eltern für Freitag, 24. Mai, von 18 Uhr an zu einer Informationsveranstaltung in das Gemeindezentrum Meine eingeladen. Dabei machen die Gemeinden keinen Unterschied zwischen jenen, die Braunschweig noch ans Lessinggymnasium lassen will, und den ausgesperrten Kindern. Die eingeladenen Grundschulen sind also Adenbüttel, Groß Schwülper, Meine, Rötgesbüttel und Vordorf.

Die Initiatoren sind die Bürgermeister Doris Pölig aus Adenbüttel, Antje Thomsen aus Didderse, Ute Heinsohn-Buchmann aus Meine, Hermann Schölkmann aus Rötgesbüttel, Brigitte Brinkmann aus Schwülper sowie Frank Engeler aus Vordorf.

Sie bemängeln, dass eine zugesagte Informationsveranstaltung von Kreis Gifhorn und Stadt Braunschwieg für die betroffenen Familien erst nach den Sommerferien stattfinden soll, also frühestens im August. Die Gemeindevertreter lassen auch nicht unerwähnt, dass die selbst über das Problem erst am 25. April unterrichtet wurden.

Elternvertreter erinnert an Recht auf Bildung

In der Inforunde verlangen die Bürgermeister von den Papenteicher Kreistagsabgeordneten aller Fraktionen Auskunft zu Lösungen. Die SPD hatte bereits in der vergangenen Woche einen Prüfauftrag an Landrat Tobias Heilmann erteilt. In der Einladung an die Eltern bezeichnen die Bürgermeister ihre Verfassung angesichts der Schulkrise als „überrascht und aufgebracht“. Die Sorgen der Eltern nehme man ernst.

Kristof Tobias Germer, der Elternratsvorsitzende der vom Lessinggymnasium ausgesperrten Grundschule Vordorf, hatte noch am Sitzungstag des Braunschweiger Rats in einem Brandbrief an den Braunschweiger Oberbürgermeister Thorsten Kornblum die Besorgnis der Papenteicher Familien formuliert. Germer verwies auf das Recht auf Bildung für alle Kinder ohne Beschränkungen durch den Wohnort. Das Oberzentrum profitiere zudem von qualifizierten Fachkräften aus dem Gifhorner Umland.

