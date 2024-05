Kästorf. In der Nacht zu Freitag ist es in Kästorf zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Ein Auto stand in Flammen.

In der Nacht zu Freitag ist die Feuerwehr in Kästorf zu einem Autobrand ausgerückt. Flammen drohten, auf eine Hecke und ein Wohnhaus überzugreifen. Wenige Minuten vor Mitternacht wurden die Einsatzkräfte alarmiert.

Die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer auf eine Hecke und ein Wohnhaus übergreifen konnte. © FMN | Bernd Behrens

Feuerwehr verhindert weitere Brände in Kästorf

Es brannte der Motorraum ein Mercedes-Benz in der Straße „Zur Silbereiche“. Das Fahrzeug stand dicht an einer Hecke und an einem Wohnhaus. Mit einem Pulverlöscher und Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug bekamen die Feuerwehrkräfte unter Atemschutz den Brand schnell unter Kontrolle. Die Motorhaube wurde mit einem Spreizer geöffnet, um an die Brandnester zu gelangen. Der Wagen erlitt durch das Feuer einen wirtschaftlichen Totalschaden. Im Einsatz waren 37 Feuerwehrleute aus Kästorf und Gamsen unter Leitung des Ortsbrandmeisters Marco Brand.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: