Gifhorn. Die hilflosen Beutetiere sitzen in ihrem Gatter praktisch in der Falle. Das sagt ein Experte des Umweltministeriums zu den Tierdramen.

Es war mal wieder schlimm: Auf einer Weide mitten in Wunderbüttel im Kreis Gifhorn fand der Halter diese Woche zwei tote Schafe und zwei schwer verletzte Tiere. Die Rissbegutachterin der Landwirtschaftskammer sah genug Hinweise für eine Wolfsattacke.

Einmal mehr stellte sich die Frage: Warum dieses Blutbad? Warum ging das Raubtier gleich vier Schafe in der Herde von kaum einem Dutzend Tieren an? Hätte doch bereits ein erlegtes Beutetier den Räuber mehr als ernährt.

Es sind oft solche Szenen von erschütternder Mordlust, die Menschen gegen die wachsende Wolfspopulation einnehmen. So verhält sich doch kein normales Wildtier? Oder?

„Wie ein Marder im Hühnerstall“

Sprecher Matthias Eichler vom niedersächsischen Umweltministerium hat auf Anfrage eine Erklärung für das grausame Verhaltensmuster der Wölfe in Gattern: „Das sogenannte surplus killing, also mehr Tiere zu töten, als zunächst gefressen werden, setzt bei vielen Beutegreifern ein, wenn sie auf Beutetiere in hoher Dichte treffen, die zudem nicht fliehen können, etwa weil sie eingezäunt oder eingestallt sind. Man sieht das beispielsweise auch bei Mardern in Hühnerställen. Bei wilden Beutetieren kommt es daher in der Regel nicht zu diesem Effekt. Würden die Kadaver auf der Weide belassen werden, was aber in Deutschland aus Gründen des Tierseuchenschutzes nicht zulässig ist, würden die Wölfe zu den Kadavern zurückkehren und die ,auf Vorrat‘ getöteten Tiere nach und nach auffressen.“

Die Bedingungen auf den Weiden sind nach dieser Darstellung aus Sicht der bedrohten Haustiere doppelt unglücklich. Der Wolf überwindet ausgerechnet den Sicherheitszaun, der die Herde eigentlich schützen soll. Einmal im Gatter, sind die Tiere dem Jäger hilflos ausgeliefert. Die Einzäunung verhindert jeden Fluchtversuch. Sie sitzen praktisch in der Falle.

So viele Tiere holten die Wölfe 2024 schon im Kreis Gifhorn – meistens mehrere

Die Liste der Nutztierschäden des Wolfsmonitorings der Landesjägerschaft Niedersachsen weist für 2024 bislang sechs Wolfsangriffe im Landkreis Gifhorn aus. Im Januar tötete der Wolfsrüde GW1595m in Isenhagen vier Schafe. Im Februar riss ein unbekannter Wolf in Oerrel zwei Schafe. Im März starben in Emmen zwei Schafe durch einen unbekannten Wolf. Im April gab es drei Wolfsattacken durch unbekannte Tiere. In Wettendorf starben zwei Gatterwildtiere, in Pollhöfen und Hankensbüttel wurden drei Schafe getötet und zwei verletzt. Laut Statistik fehlte auf allen Weiden der Mindestschutz gegen Wolfsangriffe, in Isenhagen war er laut Jägerschaft beeinträchtigt.

