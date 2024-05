Müden. Dank einer großzügigen Leserspende kann das junge Artistenpaar seinen LKW mit Wohnauflieger reparieren. Warum das nicht reicht.

Applaus für Familie Quaiser! Das junge Artistenpaar, mit Söhnchen Karlito im ländlichen Langenklint im Kreis Gifhorn gestrandet, zieht sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf. Dank großzügiger Leserhilfe nach einem Hilfsaufruf unserer Zeitung kann sich die kleine Zirkusfamilie mit Mutter Angelina und Vater Micel unter größten Anstrengungen aus dem unverschuldeten Schlamassel befreien.

Was war passiert? Die Quaisers verloren ihr Engagement im Zirkus Maximus, der in Magdeburg während einer Zirkusaufführung ausgeplündert wurde. Auf dem Weg zurück in die württembergische Heimat gab der LKW mit Wohnauflieger, das Zuhause der kleinen Familie, den Geist auf. Der TÜV monierte 17 Mängel. Ein Pferdehof im tiefsten Grün hinter Müden im Kreis Gifhorn gewährte vorerst einen kostenlosen Stellplatz im Nichts.

Ein Leser bezahlte die LKW-Ersatzteile

Seitdem dreht sich für die Quaisers alles darum, rechtzeitig zur neuen Spielzeit zu einem Zirkus in der Nähe ihrer Heimatstadt Künzelsau bei Heilbronn zurückkehren zu können. Angelina präsentiert sechs anspruchsvolle artistische Nummern wie Seiltanz, Luftakrobatik mit Strapaten-Bändern, Vertikaltüchern und Ringen. Micel ist Feuerspucker und jongliert.

Seit ihrem Hilfsappell vor drei Wochen hat sich zumindest einiges in die richtige Richtung entwickelt. Ein Leser aus Wolfsburg-Sülfeld trat mit einer vierstelligen Spende für die LKW-Ersatzteile ein. Ein Müdener Nachbar wird bei der Reparatur ebenso helfen wie Angelina Quaisers Vater, sodass keine teuren Werkstattkosten anfallen. „Ja wir werden im August wieder in Künzelsau sein“, schöpft Angelina Quaiser Hoffnung.

Bloß nicht! Der Kleinwagen darf nicht schlappmachen

Doch der Weg dorthin bleibt steinig. Geld ist knapp. Der Weg zum Job-Center in Gifhorn war bislang vergeblich. Der Antrag auf Bürgergeld steckt in der Bearbeitung. Der Langenklinter Reiterhof wartet auf die Monatspauschale für Strom und Wasser. Der LKW, einmal repariert, will für 600 Euro mit Diesel betankt werden. Zu allem Überfluss wird für den Kleinwagen, der die Verbindung der Familie zur Außenwelt sichert, die Versicherungsprämie fällig. Und, unglaublich, der TÜV! Nicht dass die Prüfer hier auch noch was finden.

Über Spenderbesuch am Notquartier im Langenklint 20 hinter Müden würden sich die Quaisers also nach wie vor freuen. Für Rückfragen ist Angelina Quaiser auch telefonisch erreichbar unter (0152) 51038749.

Essensgeld? Dafür treten die Quaisers vor Supermärkten auf

Für Essensgeld besinnen sich die Artisten auf das, was sie am besten können: Menschen unterhalten. Bei Auftritten vor Supermärkten in der Region bitten sie Passanten um Spenden – wenn man sie lässt. In Calberlah stießen sie bei einem Kaufmann schon auf ein gutes Herz und offene Ohren. In Müden selbst nicht, ist Angelina Quaiser enttäuscht. Nun weichen sie und Ehemann Micel nach Edemissen im Kreis Peine aus. In Manegengarderobe zeigt Micel Jonglagen, Angelina bezaubert mit Hula-Hoop-Reifen. Immer abwechselnd, muss sich doch einer immer um Karlito kümmern.

Bekommt Angelina für ihren faszinierenden Auftritt Beifall, träumt sie einen Moment von einer besseren Zukunft: Was wäre, wenn sie sich nach dem überstandenen Debakel mit einem kleinen Zirkus selbstständig machen könnte?

