Gifhorn. Die Post-Mitarbeiter haben alle Sendungen nach dem Flammenmeer retten können. So kommen die Empfänger nun an ihre Pakete und Briefe.

Sie steht da, als hätte sie mit all dem Chaos um sie herum nichts zu tun: Die postgelbe Packstation 127 der DHL-GmbH hat den verheerenden Brand des Gifhorner Aldi-Marktes an der Adam-Riese-Straße Anfang Mai wie durch ein Wunder völlig unbeschadet überstanden. Die Sendungsempfänger können sich also noch auf ihre Briefe und Pakete freuen.

Klinker des Gifhorner Aldi-Marktes wirkten wie eine Brandmauer

„Wir hatten viel Glück!“, gibt Jens-Uwe Hogardt zu, der Pressesprecher der Deutschen Post. Die Klinkermauer des Aldi-Marktes habe die Station vor den Flammen geschützt – sie war im wahrsten Sinne des Wortes eine Brandmauer. Das erfreuliche Resultat: „Es gibt keine Verluste. Wir haben alle Sendungen retten können.“ Die Post habe bereits alle Inhalte aus den rund 70 Metallboxen herausgenommen.

Doch wie kommen die Empfänger nun zu ihren Paketen und Briefen? Die Packstation am Aldi-Markt hätten sie derzeit aus zweierlei Gründen jetzt nicht mehr nutzen können: Erstens ist sie zusammen mit der Gebäuderuine mit Hilfe von Bauzäunen für Unbefugte abgesperrt und unerreichbar. Zweitens ist auf dem ganzen Gelände aus Sicherheitsgründen aber auch sämtlicher Strom abgeschaltet. Sprich: Die Packstation lässt sich daher nicht mehr bedienen. Wer auf der Homepage von DHL nach dem Standort sucht, liest dort auch den Hinweis „Zurzeit außer Betrieb.“

Die Post will alle Gifhorner Empfänger benachrichtigen

Für die Empfänger gibt es nun aber zwei mögliche Wege, an die Post zu kommen, wie der Pressesprecher erklärt: „Aktive Nutzer bekommen eine Benachrichtigung über die Smartphone-App.“ Darin ist dann zu erfahren, in welcher alternativen Packstation in der Nähe die Post die Sendungen nun zur Abholung hinterlegt hat. Alle anderen Empfänger bekämen demnächst eine Postkarte mit derselben Information in den Briefkasten gesteckt.

Nach Beurteilung der Postmitarbeiter seien alle Sendungen beim Brand nebenan unbeschadet geblieben. Sollte es dennoch Schäden geben – zum Beispiel durch hohe Temperaturen – müsten die Empfänger Kontakt zum Versender aufnehmen. Nur der könne als Besitzer der Sendung eine Entschädigung beantragen.

