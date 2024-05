Gifhorn. Warum die Sportstation-Meisterschaft am Samstag in der Fußgängerzone alle Kinder begeistert und auch Fußball-Bundesligisten sie nutzen.

Es wird sportlich in der Gifhorner Fußgängerzone am Samstag. Zumindest für die Schüler der sieben Grundschulen der Stadt. Vor dem Volksbank-Gebäude fällt um 10.30 Uhr der erste virtuelle Startschuss zur Sportstation-Meisterschaft. Dann kämpfen die Mädchen und Jungen der ersten bis vierten Klassen in Vorrunden um den Einzug in das Finale. Die letzte Siegerehrung ist dann um 16.20 Uhr.

Auch die Fußball-Bundesliga nutzt die Sportstation

„Für die Meisterschaft haben wir uns aus über 50 Spielen der Sportstation 2 ein scheinbar ganz einfaches ausgesucht: Joggen. Ziel ist es eine feste Strecke so exakt wie möglich in sieben Sekunden zu durchlaufen. Also weder zu schnell, noch zu langsam“, erläutert Alexander Paes. Der Erfinder des digitalen Sportanimateurs, mit dem auch Fußball-Bundesliga-Vereine in Dortmund, Bremen oder München arbeiten würden, freut sich, zum dritten Mal in Gifhorn, „den Reiz des Gamings in den Schulsport zu bringen“.

Das lässt sich die City Gemeinschaft rund 5000 Euro kosten. Udo von Ey, Vorstandsvorsitzender der CGG, und Klaus Meister sind glücklich, mithilfe ihrer Sponsoren die Veranstaltung zum dritten Mal präsentieren zu können. „Es ist eine tolle Aktion. Im vergangenen Jahr hat es leider aus organisatorischen Gründen nicht geklappt. Deshalb freuen wir uns jetzt um so mehr“, betont von Ey. Großen Spaß hatten jedenfalls schon am Dienstag die Schülerinnen und Schüler der Klasse EL 4 der Albert-Schweitzer-Schule. Sympathisch und mit viel Elan, erklärte Paes seine Sportstation den Mädchen und Jungen, die sofort begeistert mitmachten.

„Ich finde das sehr gut, habe aber noch nie etwas davon gehört“, sagte Sportlehrerin Monika Dittmer und fügte an: „Besonders gefällt mir, dass die Kinder lernen, sich einzuschätzen und ein Zeitgefühl entwickeln.“ Das klappte bei den 21 Schülern bestens. „Bei der EL 4 handelt es aber auch um eine sehr motivierte und sportliche Klasse“, sagte sie lachend.

Eine Sportstation kostet 2500 Euro

Doch auch weniger motivierte Kinder und Jugendliche ziehe die Sportstation schnell in ihren Bann. „Es ist alles wie ein Computerspiel aufgebaut, allerdings müssen die Spieler sich selber wegen“, schildert Paes. Für den Hausgebrauch sei die Konsole aber eher nichts, da der Anschaffungspreis bei 2500 Euro liegt. Produziert wird die Sportstation 2 in Fürth.

