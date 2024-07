Braunschweig. Neubau, Sanierungen und Erweiterungen von Schulen stehen bei der Stadt Braunschweig in diesem Jahr im Fokus des Hochbaus.

In Braunschweig wird gebaut. Viel gebaut. Und ausgebessert. Und das nicht nur auf den Straßen oder langfristig beim „Haus der Musik“, wo es jetzt endlich erste Antworten der Stadt Braunschweig gibt. Nein, auch an anderen Stellen: Die Schulen stehen in diesem Jahr bei den Bauvorhaben der Stadt Braunschweig besonders im Fokus. Damit sollen gleichzeitig für die Schülerinnen und Schüler moderne Lernumgebungen geschaffen und die Voraussetzungen für die Ganztagsbetreuung geschaffen werden.

Im Haushalt 2024 sind im Hochbaubereich insgesamt 85,5 Millionen Euro vorgesehen. Ein Überblick über die größten aktuell laufenden Hochbauprojekte:

Ersatzneubau für Berufsbildende Schule Helene-Engelbrecht-Schule in Braunschweig

Die Schule erhält einen Ersatzneubau an der Salzdahlumer Straße. Die Fertigstellung und Übergabe des Gebäudes soll Anfang Dezember erfolgen. Mit dem Neubau erhält die Schule ein modernes, energieeffizientes Gebäude. Die Nutzungsfläche wird deutlich größer als im Bestand und die HES somit zukunftsfähig aufgestellt. Die Investitionssumme beträgt zirka 32 Millionen Euro.

Anfang Dezember sollen die Bauarbeiten an der Helene-Engelbrecht-Schule abgeschlossen sein. © Braunschweiger Zeitung | Bernward Comes

Am Wendenring entsteht die sechste integrierte Gesamtschule Braunschweigs

Am Wendenring entsteht derzeit die sechste integrierte Gesamtschule Braunschweigs. Die sechszügige Schule wird ab dem Schuljahr 2027/2028 für über 1.300 Schülerinnen und Schüler eine moderne und attraktive Lernumgebung bieten. Das Gebäude wird höchst energieeffizient und nachhaltig hergestellt. Im ersten Bauabschnitt entsteht zurzeit die zugehörige Vier-Fach-Sporthalle. Baubeginn war im Mai 2024. Die Fertigstellung der Sporthalle ist für August 2025 vorgesehen. Das Investitionsvolumen liegt bei insgesamt 77 Millionen Euro.

Neubau der Grundschule Schölkestraße mit Zweifach-Sporthalle in Braunschweig

Gelegen am Wedderkopsweg zwischen Schölkestraße und Triftweg entsteht zurzeit eine neue zweizügige Grundschule mit Zweifach-Sporthalle. Ein Schwerpunkt der Planung liegt in der Konzeption eines nachhaltig ökologischen Gebäudes. So wird die Beheizung über effiziente Wärmepumpen generiert, deren Stromverbrauch durch die auf dem Dach installierte PV-Anlage unterstützt wird. Baubeginn war im April 2024. Die Fertigstellung ist zum Schuljahr 2025/2026 vorgesehen. Das Investitionsvolumen beträgt etwa 21 Millionen Euro.

Erweiterungsbau an Braunschweiger Gymnasium Ricarda-Huch-Schule

An der Mendelssohnstraße erhält das Gymnasium Ricarda-Huch-Schule einen Erweiterungsbau, der es der Schule ermöglicht, zukünftig fünfzügig zu werden und die bisher in der Außenstelle Gliesmarode untergebrachten Schülerinnen und Schüler am Hauptstandort zu unterrichten. Der Neubau kostet etwa 30 Millionen Euro, wird über eine auch extern nutzbare, modern ausgestattete Aula mit vorgelagertem Foyer verfügen. Dabei wird ein hohes Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit gelegt. Baubeginn war im Mai 2024. Das Gebäude soll zum Schuljahr 2026/27 fertiggestellt werden.

Die Ricarda-Huch-Schule wird erweitert. © FMN | Bernward Comes

An drei Stellen in Braunschweig: Einrichtung von Ganztagsbetrieb an Grundschulen mit anschließenden Sanierungen

An den Grundschulen Melverode, Stöckheim und deren Außenstelle in Leiferde soll zum Schuljahresbeginn 2024/25 der Ganztagsbetrieb eingeführt werden. Hierfür werden zurzeit zentrale Mensen an allen Standorten errichtet. Die zum Start des Ganztages notwendigen Bauarbeiten sollen zum Beginn des Schuljahres abgeschlossen sein. Die Mensen in Stöckheim und Leiferde gehen zum neuen Schuljahr in Betrieb, für die GS Melverode wird voraussichtlich bis zu den Herbstferien eine Übergangslösung eingerichtet. Im Anschluss an die Einrichtung der Mensen werden die Bestandsbauten in Stöckheim und Melverode abschnittweise im laufenden Schulbetrieb saniert, brandschutzmäßig auf den neuesten Stand gebracht und inklusiv hergestellt. Die gesamten Baukosten für Neubauten und Sanierung beider Standorte der Grundschule Stöckheim werden sich auf etwa 24,8 Millionen Euro belaufen. Für die Grundschule Melverode sind zirka 15 Millionen Euro veranschlagt.

Grundschule Bültenweg: Neubau für den Ganztagsbetrieb

Auch an der Grundschule Bültenweg soll der Ganztagsbetrieb eingeführt werden. Im Zuge der notwendigen Sanierung des Bestandsgebäudes wurde die Planung für die Räumlichkeiten der kooperativen Ganztagsschule aufgenommen. Sanierung und Umstrukturierung sind weitestgehend abgeschlossen. Der Abbruch des eingeschossigen Nebengebäudes hat Platz geschaffen für den zweigeschossigen Neubau, dessen Bau im Mai 2023 begonnen hat. Aktuell finden im Inneren Installations- und Ausbauarbeiten statt.

Der Stand der Arbeiten an der Fassade lässt schon einen Eindruck der Farben, Materialität und den Bezug zum denkmalgeschützten Bestand erkennen. Der jetzige Planungsstand sieht vor, den Mensa- und Betreuungsbetrieb in Kooperation mit dem Jugendzentrum „B 58“ und der „Brunsviga“ zum Schuljahr 2025/26 aufzunehmen. Die Stadt Braunschweig wird nach Abschluss der Maßnahmen rund 14,7 Millionen Euro für die Sanierung des Altgebäudes, den zweigeschossigen Neubau sowie die Neugestaltung eines Großteils der Außenanlage investiert haben. Davon entfallen rund 7,5 Millionen Euro auf den Neubau.

Die Grundschule Bültenweg ist ebenfalls Teil der Schul-Sanierungs- und Neubauoffensive der Stadt Braunschweig. © regios24 | Darius Simka/regios24

Seit Juli 2023 wird der Kulturpunkt West an der Ludwig-Winter-Straße saniert

Seit Juli 2023 wird der Kulturpunkt West an der Ludwig-Winter-Straße im laufenden Betrieb saniert. Zukünftig wird dem KPW als alleinigem Nutzer der Immobilie ca. 500 Quadratmeter zusätzliche Fläche in den Räumen des bereits umgezogenen Kinder- und Teeny Clubs „Weiße Rose“ zur Verfügung stehen. Die Sanierung beinhaltet auch den Ausbau des Kulturpunkts zu einer Versammlungsstätte für bis zu 500 Personen. Bislang war die Nutzung auf maximal 199 Personen begrenzt.

Die Bautätigkeiten im UG sind überwiegend abgeschlossen. Das Erdgeschoss mit Foyer und großem Saal wird bis Ende Juli 2024 fertiggestellt. Nach Übergabe der beiden unteren Etagen wird ab August 2024 zuletzt das OG saniert. Ende Oktober 2024 wird die Sanierung abgeschlossen sein. Die Neugestaltung der umgebenen Freianlagen wird 2025 begonnen. Das Projekt wird im Rahmen des Förderprogrammes „Campus Donauviertel“ aus Mitteln des Bundes, des Landes Niedersachsen und der Stadt Braunschweig finanziert. Das Gesamtbudget beträgt ca. 3,8 Millionen Euro.

Braunschweiger Baustelle: Kindertagesstätte Rautheim – Ersatzneubau

Durch das Neubaugebiet „Heinrich der Löwe“ werden in Zukunft mehr Betreuungsplätze in der Kindertagesstätte Rautheim gebraucht, was die Erweiterung von einer Drei- auf eine Vier-Gruppen-Kita notwendig macht. Aufgrund der schlechten Bausubstanz des Bestandsgebäudes und der Umwidmung in ein Familienzentrum wurde ein zweigeschossiger Neubau mit Anbindung an die bereits von der Kita genutzten Räumlichkeiten der Gemeindestraße geplant.

Nach Fertigstellung werden eine Krippengruppe und drei Kindergartengruppen, von denen eine integrativ ausgelegt ist, zur Verfügung stehen, sodass 85 Kinder in den neuen Räumlichkeiten betreut werden können. Die Arbeiten zur Errichtung des Neubaus starteten nach Abbruch des Bestandsgebäudes im März 2024 und werden sich noch über voraussichtlich 18 Monate erstrecken. Die Kosten liegen bei rund 7,3 Millionen Euro.

