Braunschweig. Der alte Rüde braucht Menschen, die sich Zeit für ihn nehmen. Was die Braunschweiger Tierpfleger raten.

Das Braunschweiger Tierheim hat Frodo als temperamentvollen und rüstigen Rentner kennengelernt, dem man seine 11 Jahre nicht anmerkt. „Frodo liebt ausgiebige Spaziergänge und lässt sich auch gern zu einem kleinen Spielchen verleiten“, so die Tierpfleger. Leider mag Frodo seine Artgenossen überhaupt nicht. „Vielleicht gibt es vereinzelt Hündinnen, mit denen er zurechtkommen könnte, aber im Tierheim zeigt er sich bislang sehr unverträglich“, heißt es. Vielleicht sei das aber auch der stressigen Situation dort geschuldet. Sicherlich sei Frodo als Einzelhund aber glücklicher. „Kleine Kinder hat das Tier unseres Wissens nach bislang nicht kennengelernt“, erklärt das Tierheim. „Da wir über sein bisheriges Leben nicht viel wissen, ist uns auch nicht bekannt, ob Frodo alleine bleiben kann.“

Braunschweiger Tierheim sucht ein neues Zuhause für Frodo

Als Frodo im Tierheim ankam, war er in einem recht schlechten Zustand. Da er großflächige kahle Stellen am Körper hatte, hatten die Pfleger eine Blutuntersuchung beim Tierarzt durchführen lassen. Die Diagnose: Frodo leidet am Cushing Syndrom und benötigt täglich Medikamente. „Sein Fell wächst mittlerweile gut nach, und Frodo hat ansonsten keine körperlichen Einschränkungen.“

Das Tierheim ist sich sicher: Frodo wünscht sich ein Zuhause, in dem man viel Zeit für ihn hat, und wo er im Mittelpunkt stehen darf. Seine neuen Besitzer sollten bereits etwas Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen.

Wer sich für Frodo interessiert, kann sich an den Braunschweiger Tierschutz wenden: (0531) 500007 oder tierschutz-bs@t-online.de. Weitere Informationen gibt es unter www.tierschutz-braunschweig.de

