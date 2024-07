Braunschweig. Eine bislang unbekannte Frau und ein Mann streiten sich, bis das T-Shirt des Mannes reißt. Die Polizei sucht Zeugen. Das ist passiert.

In der Elbestraße in Braunschweig ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Mann und einer unbekannten Frau gekommen, teilt die Polizei mit. Die Tat ereignete sich laut Polizei am 13. Juni gegen 18.50 Uhr. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte lediglich die Zeugin angetroffen werden. Der Aussage der Zeugin ist zu entnehmen, dass es zwischen dem Mann und der Frau zu einem lautstarken Streit gekommen ist. Anschließend kam es zu einem Gerangel, bei dem das T-Shirt des Mannes riss. Anschließend verließ der Mann mit seinem Fahrzeug das Gelände. Kurz darauf entfernte sich die weibliche Person ebenfalls, heißt es weiter.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 1,80m groß, beiges T-Shirt, dunkle Hose. Die Frau hingegen wird wie folgt beschrieben: ca. 1,75m groß, schwarzes T-Shirt, lockere blaue Hose. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Braunschweig-Süd unter der Telefonnummer (0531) 476 3515.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red