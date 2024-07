Braunschweig. Zu dem Lied „L‘Amour Toujours“ sollen die Männer in einer Waschanlage gesungen haben. Zeugen verständigten die Braunschweiger Polizei.

In einer Waschanlage in der Alten Frankfurter Straße soll eine Gruppe aus Männern in der Nacht zu Mittwoch mehrmals die Zeile „Ausländer raus“ zu der Melodie von „L‘Amour Toujours“ gesungen haben. Zeugen informierten Braunschweigs Polizei gegen 1.20 Uhr. Es handelte sich um sechs bis acht Männer.

Vor Ort trafen die Beamten mehrere Personen an und stellten ihre Identitäten fest. Eine weitere, bislang unbekannte Person sollte zudem den rechten Arm zum Hitlergruß gehoben haben. Diese Person war bei Eintreffen der Polizei jedoch nicht mehr an der Waschanlage.

Die Braunschweiger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und zwei Strafverfahren eingeleitet.

red