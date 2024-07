2010 erstand Christian B. bei einer Zwangsversteigerung ein 36000 Quadratmeter großes, ehemaliges Fabrik-Grundstück in Neuwegersleben (Sachsen-Anhalt, nahe Oschersleben). Er wohnte zeitweise auf dem Gelände in einem Wohnwagen. 2016 wurde das Grundstück durchsucht und es wurden mehrere Datenträger mit kinderpornografischem Material gefunden. 2018 fand eine weitere Durchsuchung statt, an der auch BKA-Fallanalytiker beteiligt waren. © FMN | Hendrik Rasehorn