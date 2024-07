Braunschweig. Wegen einer „behördlichen Maßnahme“ kommt es seit etwa 17.45 Uhr zu Verspätungen und Ausfällen im Bahnverkehr in der Region Braunschweig.

Mit Haltausfällen und Verspätungen müssen sich Zugreisende am Dienstagabend in der Region Braunschweig-Wolfsburg befassen. Grund sei eine „behördliche Maßnahme“, wie uns Bundespolizeisprecher Kevin Müller mitteilte. Eine Person, die den Ermittlern mittlerweile bekannt ist, soll eine Suizidankündigung für einen Bahnhof in dieser Region gemacht haben. Aus dem Grund gab es zwischen 17.45 und 18.30 Uhr eine Sperrung des Braunschweiger Hauptbahnhofs, sämtliche Züge fuhren diesen Bahnhof also nicht an. Rund um Wolfsburg waren die Züge immerhin mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs. Da die Polizei mittlerweile keine Gefahr mehr sieht, sind seit etwa 19.30 Uhr alle Beschränkungen aufgehoben, so dass sich der Zugverkehr nun normalisieren kann.

Betroffen war zum Beispiel der ICE 278 von Interlaken nach Berlin, der Braunschweig gegen 18 Uhr erreichen sollte. In Wolfsburg kam er letztendlich mit knapp einer Stunde Verspätung an. Auch mehrere Intercitys, Ennos, Westfalenbahnen und Regionalzüge der Deutschen Bahn fielen aus oder erreichten ihr Ziel teils massiv verspätet. Auch aktuell gibt es noch einige Verspätungen.

Hilfe bei Suizidgedanken Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der Gefahr von Nachahmungstaten berichten wir in der Regel nicht über mögliche Suizide oder Suizidversuche – außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Sie selbst haben Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Suizidgedanken – oder kennen jemanden, den oder die eine psychische Erkrankung beschäftigt? Es gibt Hilfe. Professionelle Beratung – rund um die Uhr und kostenfrei – bietet etwa die Telefonseelsorge unter den Rufnummern (0800) 1110111, (0800) 1110222 und 116 123 oder per Mail und Chat an. Für Kinder und Jugendliche stehen die Nummer gegen Kummer unter 116 111 sowie Online-Angebote wie Krisenchat, Jugendnotmail oder U25 zur Verfügung. Weitere Beratungsstellen, Krisendienste und Selbsthilfegruppen – auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg – hat die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention zusammengestellt.

