Braunschweig. Ein Wasserrohrbruch führt derzeit zu stockendem Verkehr auf der Theodor-Heuss-Straße in Höhe der A391, Braunschweig-Gartenstadt.

Zu einem Wasserrohrbruch ist es am frühen Dienstagmorgen auf der Theodor-Heuss-Straße gekommen. Der Rohrbruch ereignete sich nach Informationen der Verkehrsmanagementzentrale stadteinwärts in Höhe der A391 der Abfahrt Braunschweig-Gartenstadt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Verkehrsstörungen und Verkehrsbehinderungen rund um die Theodor-Heuss-Straße einstellen. Die Verkehrsmanagementzentrale rechnet mit Behinderungen des Verkehrs bis zum Montagabend. Die Feuerwehr Braunschweig ist derzeit nicht am Einsatzort, teilt die Berufsfeuerwehr auf Nachfrage mit.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

