Braunschweig. Am Montagmorgen kommt es zwischen Braunschweig und Peine, Richtung Hannover, zu starken Behinderungen auf der Autobahn 2.

Am Montagmorgen ist es auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist ein Auto zwischen der Raststätte Zweidorfer Holz und der Abfahrt Peine-Ost gegen eine Leitplanke geprallt, hat sich gedreht und ist schließlich zum Stehen gekommen. Ob es Verletzte gibt, ist bisher nicht bekannt - die Polizei ist noch im Einsatz.

Autounfall sorgt für Stau auf der Autobahn bei Braunschweig und Peine

Der rechte und mittlere Fahrstreifen sind gesperrt. Ab Braunschweig-Watenbüttel staut sich der Verkehr auf rund sechs Kilometer (Stand: 8.25 Uhr). Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, vorsichtig an das Stauende heranzufahren und eine Gasse für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge zu bilden.

In Richtung Magdeburg dauert eine Baustelle länger als angekündigt

In Richtung Magdeburg kommt es am Montagmorgen unterdessen wegen einer Baustelle zu Behinderungen. Zwischen dem Kreuz Braunschweig-Nord und dem Kreuz Braunschweig-Ost ist die gesamte Richtungsfahrbahn gesperrt. Bis 12 Uhr hält die Sperrung voraussichtlich an. Ursprünglich sollte sie am Morgen aufgehoben werden. Mehr Informationen dazu lesen Sie hier.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: