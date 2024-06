Braunschweig. Vom 28. bis 30. Juni steigt in Braunschweig die Deutsche Meisterschaft der Leichtathleten. Mit einem besonderen Lauf für Jedermann.

Normalerweise rollt im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße der Ball. Dann, wenn die Eintracht in der Zweiten Bundesliga auf die Jagd nach Toren und Punkten geht. Aktuell befindet sich der Zweitligist aus der Löwenstadt in der Vorbereitung der Saison und absolviert erste Testspiele. Das Stadion an der Hamburger Straße ist damit frei für andere Events, die neben dem ATP-Tennisturnier in Braunschweig das Sportgeschenen im Sommer bestimmen.

Die Rede ist in diesem Fall explizit von der Deutschen Meisterchaft der Leichtathleten, die in diesem Jahr in Braunschweig stattfindet. Das Event beginnt am 28. Juni und endet am 30. Juni. In diesem Zeitraum gehen die besten Leichtathleten Deutschlands an den Start. Doch nicht nur das: Im Vorfeld der Leichathletik-DM lockt die Löwenstadt auch „Otto Normalbürger“. Oder besser gesagt: „Otto Normalläufer“.

„5k-Run“ für Jedermann durch Braunschweig: So läuft der City-Lauf vor Leichtathletik-DM

Denn noch ehe in Braunschweig, wo die DM-Titel der Leichtathleten schon 2020 und 2021 vergeben wurden, Stars wie Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) in ihren jeweiligen Disziplinen und Wettkämpfen an den Start gehen, läutet ein Fünf-Kilometer-Straßenlauf die Deutschen Meisterschaften ein. Läuferinnen und Läufer konnten und können sich auf der Plattform „My Race Result“ für die Teilnahme anmelden.

Los geht‘s mit dem City-Lauf, dem sogenannten „5K-Run“, am 28. Juni um 18 Uhr auf dem Braunschweiger Domplatz. Auf der Strecke durch Braunschweig passieren die Läuferinnen und Läufer viele Sehenswürdigkeiten. Der Zieleinlauf ist auf der blauen Bahn des Eintracht-Stadions, auf der anschließend im Rahmen der Leichtathletik-DM die besten deutschen Leichtathletinnen und -athleten auf die Jagd nach Titeln gehen.

„Kids Run“: Wann die Jüngsten vor Leichtathletik-DM in Braunschweig an den Start gehen

Und auch an die jüngeren Läuferinnen und Läufer wurde bei der Planungen für die Zeit vor dem offiziellen Start der Deutschen Meisterschaften, die um 19.10 und 19.30 Uhr mit den 5.000-Meter-Finals der Frauen und Männer beginnen, gedacht: Für Kinder ab dem Jahrgang 2013 und jünger findet um 18.40 Uhr im Eintracht-Stadion der „Kids Run“ über 600 Meter statt. Der Eintritt ins Stadion an der Hamburger Straße ist am Freitag übrigens frei.

Der Zeitplan im Überblick:

18.00 Uhr 5k-Run (Start: Innenstadt, Teilnehmer: m/w/d, Jahrgang 2012 und älter)

18.40 Uhr: 600m Kids-Run (Start: Eintracht-Stadion, Teilnehmer: m/w/d, Jahrgang 2013 und jünger)

Vor Leichtathletik-DM: Sperrungen wegen Lauf vom Domplatz zum Eintracht-Stadion

Da die Läufer des „5K Run“ auf ihrer Strecke vom Domplatz ins Eintracht-Stadion auch verschiedene Straßen in Braunschweig unter die Sohlen ihrer Laufschuhe nehmen, kommt es laut einer Pressemitteilung der Stadt Braunschweig zu kurzfristigen Straßensperrungen im Braunschweiger Stadtgebiet.

Der Lauf nimmt ab 18 Uhr folgende Strecke: Domplatz – Münzstraße – Dankwardstraße – Bohlweg – Schlossplatz – Georg-Eckert-Straße – St. Nicolai-Platz – Herzogin-Anna-Amalia-Platz – Ehrenbrechtstraße – Museumspark – Theaterpark – Theaterwall – Am Fallersleber Tore – Fallersleber-Tor-Wall – Pockelsstraße – Rebenring – Geysostraße – Am Nordbahnhof – Mittelweg – Nibelungenplatz – Guntherstraße – Siegfriedstraße – Rheingoldstraße – Gelände des Eintracht-Stadions.

Entlang der Strecke im Bereich der Pockelsstraße zwischen Schleinitzstraße und Konstatin-Uhde-Straße werden in der Zeit von 11 bis 19 Uhr Haltverbote eingerichtet.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: