Braunschweig. In der Weststadt hat am Sonntag ein Trafohäuschen Feuer gefangen. Mittags wurde über Warn-Apps gewarnt. Das war die Schwierigkeit.

Die Braunschweiger Feuerwehr ist am Sonntagmittag zu einem Brand auf dem Gelände eines Industriebetriebs in der Weststadt ausgerückt. In der Kocherstraße hatte eine Trafostation Feuer gefangen. Dichter, schwarzer Rauch breitete sich in den umliegenden Straßenzügen aus – gegen 12.30 Uhr wurde deshalb eine Warnung über die einschlägigen Warn-Apps geschickt, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Ein sofortiger Löscheinsatz konnte an der unter Spannung stehenden Einrichtung aus Sicherheitsgründen nicht erfolgen. Per Sprühstrahl versuchte die Feuerwehr, die Rauchschwaden aus gesicherter Entfernung niederzudrücken. Verständigte Elektriker der BS-Netz schalteten die betreffenden Stromkreise zügig ab. Da der Innenbereich der Trafostation vollständig ausgebrannt war, bezogen sich die Löscharbeiten nur noch auf das Kühlen und das Ablöschen der glimmenden Überreste.

Gegen 15 Uhr war der Einsatz für die Berufsfeuerwehr sowie die Ortswehr aus Rüningen beendet. Personen kamen nicht zu Schaden.

