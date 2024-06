Braunschweig. Ein Autofahrer ist am Montagmorgen auf der Kreuzung Hamburger Straße und Wendenring mit einer Straßenbahn kollidiert. Das ist passiert.

Ein Pkw ist am frühen Montagmorgen, gegen 7 Uhr, auf der Kreuzung Hamburger Straße und Wendenring mit einer Straßenbahn kollidiert. Die Tram der Linie 2 in Richtung Siegfriedviertel ist infolge des Unfalls entgleist und kam an einer Straßenlaterne zum Stehen. Nach Angaben der Polizei kam der 77-jährige Fahrer des Pkw aus Richtung Rebenring und übersah an der Kreuzung das Rotlicht. Im Kreuzungsbereich stieß das Fahrzeug mit der Straßenbahn zusammen. Dabei verletzte sich der 77-jährige Fahrer des Pkw. Wie viele Personen sich zum Zeitpunkt des Unfalls in der Tram befanden, ist derzeit nach Angaben eines Sprechers der BSVG noch unbekannt, verletzt wurde niemand.

Der gesamte Kreuzungsbereich war infolge des Unfalls für etwa zwei Stunden, bis um kurz nach 9 in alle vier Richtungen gesperrt. Autofahrer mussten im Stadtgebiet, welches durch die Sperrung auf der A39 ohnehin verstopft war, mit längeren Verzögerungen rechnen.

Hamburger Straße: Feuerwehr zieht die Straßenbahn mit Seilwinde wieder auf die Gleise

Der Feuerwehr gelang es, die Straßenbahn mit einem Rüstwagen und einer Winde wieder auf das Gleis zu ziehen. Ein Kran der Feuerwehr, der bereits vor Ort war, kam deshalb nicht zum Einsatz. Um den potenziellen Kraneinsatz vorzubereiten, wurde die Stromzufuhr der Oberleitung vorsichtshalber abgeschaltet und geerdet, die Feuerwehr sicherte den Kreuzungsbereich aufwendig.

Während der Aufräumarbeiten verkehrten die Straßenbahnlinien 1 und 2 nur bis zum Rathaus, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Auch die Busse der Linien 419, 426 und 433 konnten aufgrund der Sperrung im Kreuzungsbereich nicht regulär fahren.

Dieser Text wird aktualisiert.

