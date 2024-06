Braunschweig. Bohlweg: Das 5:1 der Nationalmannschaft haben einige Deutschland-Fans in Braunschweig mit einem Autokorso gefeiert – und bösem Erwachen?

Zugegeben: So ganz euphorisiert war die Stimmung am Bohlweg in Braunschweig direkt nach dem Abpfiff des furiosen 5:1-Sieges von Deutschland gegen Schottland bei der EM 2024 noch nicht. Doch es dauerte nicht lange, bis die ersten Autos hupend über den Bohlweg fuhren. Bis Redaktionsschluss um 23.45 Uhr war aber allenfalls ein kleiner Autokorso entstanden. Denn Fußball-Fans ist klar: Mit dem ersten Sieg in der Gruppe hat die Nationalmannschaft noch nichts erreicht.

Ein besonderes Geschenk zum Sieg machten den Braunschweiger die Ordnungsbehörden: Ein mobiler Blitzer war am Bohlweg auf Höhe der Tram-Haltestelle „Schloss“ in Richtung John-F-Kennedy-Platz aufgestellt worden. Zufall? Wahrscheinlich ja. Bereits die ganze Woche steht im Zeichen der Verkehrssicherheit, wie Polizeisprecher Lars Dehnert am Samstagvomittag auf Nachfrage mitteilt. „Heute ist sogar Tag der Verkehrssicherheit“, berichtet er weiter. Dehnert könne sich nicht vorstellen, dass der Blitzer aufgestellt wurde, um gezielt Autokorsos nach dem Deutschland-Spiel abzufangen.

In jedem Fall schien sich der Blitzer schnell herumgesprochen zu haben, denn bis kurz vor Mitternacht ließ sich kein Autofahrer ein kostspieliges Erinnerungsfoto an dem Abend erstellen.

Ein Blitzer erwartete allzu euphorische Deutschland-Fans beim Autokorso am Bohlweg in Braunschweig. © Funke Medien Niedersachsen | Joschka Büchs

Vuvuzelas feiern Comeback – Braunschweiger feiern die deutsche Mannschaft

Etwa eine Dreiviertelstunde nach Abpfiff schallten immer wieder Jubelrufe kleiner Fangrüppchen, die offensichtlich vom heimischen Fernseher, der Kneipe oder dem Public-Viewing kamen, über den Schlossplatz. Sogar die seit der WM 2010 in Südafrika eingemottete Vuvuzela-Tröte machte ein unverhofftes Comeback. In der ganzen Stadt verteilt waren Menschen mit Deutschland-Flaggen und Trikots zu sehen.

Gegenüber vom Schloss trafen wir Emilia, Eva und ihren kleinen Bruder Benjamin. „Wir kommen gerade vom Public Viewing im Kino und wollten schauen, was so in der Stadt los ist“, sagt Eva. „Ich hatte gedacht, es ist hier alles voller euphorischer Menschen, aber es ist ja recht ruhig“, stellte sie fest.

Auch interessant

Deutschland-Spiel Größtes Public Viewing in Braunschweig: Über 50 schöne Bilder Von Angelina Friedel

Die Polizei fuhr unauffällig, aber doch offensichtlich vermehrt Streife am Bohlweg, gegen 23.30 Uhr auch kurz mit Blaulicht und Sirene Richtung Steinweg. Natürlich waren auch die üblichen Autoposer dabei, die mit laut knatternden Auspuff nach der Ampel beschleunigten. Doch auch sie schienen den mobilen Blitzer zu kennen.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: