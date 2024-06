Braunschweig. Ein Patronengurt, den Deutsche in der Kolonialzeit durch Mord erlangten, soll das städtische Museum nun zurückgeben. Der Hintergrund.

Ein brutales Verbrechen der deutschen Kolonialgeschichte ist am Dienstag Thema im Rat der Stadt Braunschweig gewesen: Es war das Jahr 1896, als deutsche Kolonialbesatzer den Chief des Stammes der Ovambanderu, Kahimemua Nguvauva, in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia, nach einem Aufstand gefangen setzten. Sie entwaffneten ihn und richteten ihn schließlich hin, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt.

Sein Patronengurt gelangte in die Sammlung des Städtischen Museums Braunschweig. Nun soll der Gurt, der für die Ovambanderu und den Staat Namibia eine große ideelle Bedeutung hat, in sein Herkunftsland zurückkehren. Diesen Vorschlag der Stadtverwaltung hat am Dienstag der Rat der Stadt Braunschweig einstimmig beschlossen.

Der Patronengurt des Kahimemua Nguvauva soll nun von Braunschweig zurück nach Namibia gehen. © Städtisches Museum | Städtisches Museum

Eine Delegation aus Namibia kam bei einem Besuch in Braunschweig 2021 wie die fachliche Analyse des Städtischen Museums zu dem Ergebnis, dass der im Magazin des Museums verwahrte Patronengurt authentisch ist. Die Ovambanderu baten daher, so die Stadt, um die Rückgabe. Diese Bitte werde von den für auswärtige Kulturpolitik zuständigen deutschen Bundesbehörden unterstützt, und eine Rückgabe erfülle zugleich die zeitgemäßen Standards deutscher Museen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Jenseits zivilrechtlicher Herausgabe- oder Übereignungsansprüche, die nach heutiger Rechtsordnung nicht hinreichend dargelegt und bewiesen werden könnten, sei die Restitution des Patronengurts nach Auffassung der Stadt Braunschweig aus historischer Verantwortung und ethischer Verpflichtung geboten.

Prof. Dr. Anja Hesse, Dezernentin für Kultur und Wissenschaft, freute sich über den Ratsbeschluss: „Mit dem Patronengurt des Kahimemua geben wir den Ovambanderu ein wichtiges materialisiertes Element ihrer eigenen Identität zurück. Zugleich beschreiten wir mit diesem Akt der Versöhnung einen neuen, notwendigen Weg der Aufarbeitung unserer eigenen Geschichte.“

Die Ratsentscheidung sei ein Grundsatzbeschluss. An wen konkret der Gurt zurückgegeben werden kann und soll, wird laut Stadt nun in weiteren Gesprächen unter Beteiligung der ministeriellen Ebene des Bundes geklärt.

