Braunschweig. Direkt an der Oker und mit Sand unter den Füßen können Gäste in der Grinsekatz die EM-Spiele schauen. Es ist eins von vielen Public Viewing-Angeboten.

Noch etwas mehr als eine Woche und dann rollt der erste Ball bei der Heim-EM. Auch in Braunschweig steigt die Vorfreude auf das erste Turnierspiel der deutschen Elf gegen Schottland am 14. Juni, denn: Auch in der Strandbar Grinsekatz im Bürgerpark können Fußballfans EM-Spiele beim Public Viewing schauen. Neben allen Deutschland-Spielen werden auch das Achtelfinale, das Viertelfinale, Halbfinale und das Finale übertragen, wie das Team der Grinsekatz auf ihrem Instagram-Account verkündet. Zusätzlich werden, je nach Interesse, weitere spannende Partien gezeigt.

Grinsekatz im Braunschweiger Bürgerpark ist nur eins von vielen Public Viewing-Angeboten

Die Spiele sollen unter dem Pavillon auf Fernsehern übertragen werden. Das Grinsekatz-Team kündigte aber auch an, dass bei großem Andrang zusätzlich noch auf ein Zelt ausgewichen werden können – vorausgesetzt dort findet zeitgleich keine Feier statt.

Neben dem Angebot in der Grinsekatz gibt es in Braunschweig noch weitere Public Viewing-Möglichkeiten. So können bis zu 2000 Gäste die Spiele im Wolters Applaus Garten sehen. Weitere 1000 Fans können sich alle Spiele der Heim-EM auf dem Gelände der Gaststätte „Zur Freundschaft“ im Prinz-Albrecht-Park im östlichen Ringgebiet ansehen. Falls das Wetter nicht so mitspielen sollte, gibt es in Braunschweig auch ein Indoor-Public-Viewing: Unter dem Motto „Astooor“ zeigt das Astor-Filmtheater in der Langen Straße alle Spiele der deutschen Mannschaft. Tickets gibt es für fünf Euro, dieser Betrag dient Gästen aber als Verzehrgutschein.

