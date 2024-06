Braunschweig. Bei dem Unfall in der Weststadt verletzte sich die Frau. Die Braunschweiger Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Auto und den Insassen.

Braunschweigs Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht in der Weststadt, die sich am 26. Mai gegen 13 Uhr zugetragen hat. Eine 41-jährige Braunschweigerin fuhr demnach mit einem E-Scooter auf der Lichtenberger Straße in südliche Richtung. In Höhe der Isarstraße überholte ein silberner Kleinwagen die Frau.

Dabei touchierte der Wagen die 41-Jährige. Die Frau stürzte und verletzte sich. Das Auto entfernte sich vom Unfallort – die zwei Männer, die darin saßen, erkundigten sich nicht nach dem Wohlbefinden der Frau.

Die Polizei fragt nun: Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem Fahrzeug und den Insassen machen? Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer (0531) 4763935 auf.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red