Braunschweig. Hier finden Sie Gaststätten, die die Fußball-Europameisterschaft nach draußen übertragen – Deutschland-Spiele und Co.

Unten finden Sie eine Liste mit zwölf Kneipen, Sportsbars und Biergärten in Braunschweig, die die EM im Außenbereich übertragen

Was Sie beachten sollten, wenn Sie ein bestimmtes Spiel der EM 2024 in Braunschweig sehen wollen

Fußball – auch für viele Braunschweiger ein Gemeinschaftserlebnis ! Wer draußen in großer Runde die Spiele der Europameisterschaft mitverfolgen will, für den ist nicht nur das Public Viewing in Braunschweig zur EM eine Option. Auch zahlreiche Kneipen und Sportsbars übertragen in Braunschweig die EM in ihrem Außenbereich. Lecker Bierchen, Sonne und Fußball gucken, für viele wohl kaum zu überbieten.

Deshalb kommt hier eine Auflistung aller Kneipen, die die EM in Braunschweig übertragen. Einen Teil der Liste hat das Braunschweig Stadtmarketing zusammengestellt. Es handelt sich hierbei nur um Kneipen im Innenstadtbereich, die die Übertragung der EM 2024 im Außenbereich bei der Stadt angemeldet haben. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit der folgenden Liste. Wichtig: Nicht jede Kneipe überträgt alle Spiele. Wir empfehlen deshalb, bei speziellen Spielen vorher dort anzurufen und nachzufragen.

Liste: Welche Kneipen und Sportsbars in Braunschweig übertragen die EM im Außenbereich?

Altstadttreff, Am Magnitor 14-15

Beyti, Bohlweg 10

Braunschweiger Bierbox (BBB), Helmstedter Str. 140

Friedas Braunschweig, Prinzenweg 5

Grinsekatz, Werkstättenweg (Bürgerpark)

Hopfengärtchen, Schild 4

Lindi, Bohlweg 22

Magnitorwächter, Am Magnitor 9

Movie, Neue Str. 2

My Way, Kannengießer Str. 11

Roots Sportsbar, Hintern Brüdern 27

Sportgaststätte FC Wenden, Hauptstraße 46B

