Braunschweig. Am Braunschweiger Hagenmarkt ist am Samstagabend eine Straßenbahn mit einem E-Scooter Fahrer zusammengestoßen. Das ist bisher bekannt.

Eine Straßenbahn ist am Samstagabend gegen 18 Uhr am Braunschweiger Hagenmarkt mit einem E-Scooter zusammengestoßen. Die Tram der Linie 1 war in Richtung Wenden unterwegs, als sie aus bisher ungeklärten Gründen mit dem Fahrer kollidierte. Nähere Informationen gibt es nach Angaben der Feuerwehr und Polizei noch nicht.

Die Kreuzung am Hagenmarkt war in Folge des Unfalls für etwa 45 Minuten gesperrt. Erste Sperrungen sind mittlerweile wieder aufgehoben.

Dieser Text wird aktualisiert.

