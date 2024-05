Braunschweig. Wegen der Umbaumaßnahmen entfallen einige Parkplätze, später sollen Autos dort gar nicht mehr parken können. Das ist geplant.

Ab Juni kommt es zu vorübergehenden Einschränkungen auf dem Parkplatz an der Kannengießerstraße. Als Vorbereitung für den geplanten ersten Pocket-Park in der Innenstadt werden vom 10. bis voraussichtlich 28. Juni etwa 32 Parkplätze durch das Setzen eines Technikschachtes für das geplante Wasserspiel temporär entfallen, informiert die Stadt Braunschweig in einer Pressemitteilung. Nach Abschluss dieser Arbeiten werde der Parkplatz vorübergehend wieder freigegeben, allerdings mit einer reduzierten Anzahl von Parkplätzen. Ab Mitte September müssen Nutzerinnen und Nutzer des Parkplatzes andere Parkmöglichkeiten in der Umgebung suchen, da der Parkplatz dann vollständig umgestaltet wird, heißt es. Es wird empfohlen, auf die umliegenden Parkhäuser auszuweichen.

Pocket-Parks machen die Innenstadt Braunschweigs grüner

Der neue Park werde Gehölze, Staudenflächen, Sitzmöglichkeiten, ein Wasserspiel und Wegeverbindungen bieten. Die Anlage des Pocket-Parks sei ein wichtiger Schritt zur Aufwertung der Innenstadt und diene als Maßnahme gegen den Struktur- und Klimawandel und die damit verbundene Überhitzung der Innenstadt. Die Idee zur Anlage sogenannter Pocket-Parks sei ein wesentlicher Beitrag für eine attraktivere und lebenswerte Stadt. Die Stadt werde voraussichtlich auf eine Förderung von etwa 40 Prozent durch die NBank zurückgreifen können.

Die Verwaltung bittet um Verständnis für eventuelle Unannehmlichkeiten, die durch die bevorstehenden Baumaßnahmen entstehen können.

Für das Projekt werden im Rahmen des Förderprogramms „Resiliente Innenstädte“ Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) beantragt, heißt es. Mit dem Programm fördert das Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung die Stärkung der Innenstädte. Für die EU-Förderperiode 2021-2027 stelle das Ministerium insgesamt 61,5 Millionen Euro zur Verfügung. Davon können bis zu 4,2 Millionen Euro zusätzlich zu den Mitteln aus dem Programm „Perspektive Innenstadt!“ in Maßnahmen zur Stärkung der Braunschweiger Innenstadt fließen, so die Stadt. Braunschweig wird als eine von 15 Städten im Rahmen von „Resiliente Innenstädte“ gefördert.

