Braunschweig. Wegen eines Warnstreiks im Druckzentrum Braunschweig ist die Print-Ausgabe heute nicht in der gewohnten Form erschienen. Das E-Paper ist heute gratis.

Liebe Leserinnen und Leser,

aufgrund eines Warnstreiks im Druckzentrum Braunschweig sieht ihre Tageszeitung heute anders aus, als Sie es gewohnt sind.

Aus diesem Grund können Sie das E-Paper heute kostenlos lesen. Sie finden das E-Paper der Braunschweiger Zeitungstitel entweder hier oder in unserer E-Paper-App. So bleiben Sie auch in diesem Fall weiterhin aktuell informiert. Neben dem E-Paper bieten wir Ihnen auch noch viele weitere Digitalprodukte an. Schauen Sie gerne einmal in unsere Übersicht:

Bei Fragen steht Ihnen unser Leserservice gerne unter der kostenlosen Telefonnummer (0800) 077118820 für die Titel der Braunschweiger Zeitung zur Verfügung. Wir bitten um Ihr Verständnis und hoffen, Sie schnellstmöglich wieder wie gewohnt beliefern zu können.

