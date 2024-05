Braunschweig. Die BSVG verrät, wo die neuen E-Busse garantiert fahren werden. Warum Diesel-Busse aber noch längst nicht ausgedient haben.

Die Antriebswende bei der BSVG in Braunschweig nimmt Formen an. Insgesamt 50 neue Elektro-Busse werden bis Mai 2025 eintreffen. Wer einsteigt, fährt klimaneutral. Im Mobilitätsausschuss hat die BSVG nun verraten, auf welchen Linien ganz sicher ihre neuen E-Busse rollen werden.

E-Busse gehören im Grunde zum Alltag im Stadtbild von Braunschweig. Seit dem Jahr 2014 sind die Emil-Busse unterwegs. Vier neue E-Busse kamen im Januar hinzu. 15 weitere sollen bis zum Herbst folgen. Wo genau diese Busse fahren, ist nie ganz sicher. Heute trifft man sie auf dem Ring, dann aber wieder auf der Linie 418. Das wird bei den 13 E-Bussen, die im nächsten Frühjahr erwartet werden, ganz anders sein. Denn sie sollen nicht im Bus-Depot vorgeladen, sondern im Linienbetrieb nachgeladen werden, brauchen dazu Ladestationen und fahren darum auf festen Linien.

Neue E-Busse der BSVG werden bis Bevenrode fahren

Eine erste Linie ist bereits bekannt. Im Mai 2025 sollen an der Wilhelmstraße und am Bahnhof Wolfenbüttel Ladestationen fertig sein, damit E-Busse auf der beliebten Linie 420 fahren können. Zeitgleich soll auch die Linie 413 auf E-Busse umgestellt werden. Die Linie 413 startet in Leiferde, fährt durch die Innenstadt und endet in Bevenrode. „Wir haben die Linien 413 und 420 ausgesucht, weil die Fahrzeit sehr lang ist“, erläuterte seitens der BSVG Frank Brandt. Die 13 sogenannten Gelegenheitslader-E-Busse seien dafür ideal und ihre Zahl würde ausreichen, um im kurzen Takt zu fahren.

Damit dies auf der Linie 413 gelingt, wird auch in Leiferde eine Ladestation gebaut. Nur in Leiferde, aber nicht in Bevenrode. Grund: „Bevenrode ist nicht mit ausreichend Reserven an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. Eine Ladestation mit 300 Kilowatt, wie wir sie für die E-Busse brauchen, lässt sich dort nicht betreiben.“ Die E-Busse auf der Linie 413 müssen darum mit dem auskommen, was während der Pausen in Leiferde nachgeladen wird.

Der Mobilitätsausschuss hat nun einstimmig beschlossen, dass in Leiferde eine Ladestation errichtet wird. Die Zustimmung war notwendig, weil auch Trafostation und WC für das BSVG-Fahrpersonal entstehen werden. Auf Wunsch des dortigen Bezirksrats werden die Gebäude eine Holzverschalung haben, damit sie sich besser ins Ortsbild einpassen. In Prüfung ist, ob auch eine öffentliche Wasser-Entnahmestelle entsteht.

Ein Lademast für E-Busse dient der BSVG in Leiferde als Reserve

Wobei die Darstellung der BSVG etwas irreführend ist: Es sollen zwar zwei Lademasten in Leiferde gebaut werden, die über das Dach der E-Busse die Akkus laden. Geplant ist jedoch nicht, dass dort stets zwei E-Busse gleichzeitig geladen werden. Seitens der BSVG heißt es dazu: „Im Regelfall wird dort nur ein Bus laden. Die zweite Ladestation ist als Reserve erforderlich, um bei Staus oder technischen Ausfällen der vorderen Ladeinfrastruktur den Ladevorgang gesichert vornehmen zu können.“

Im Ausschuss gab Brandt auch eine erste Einschätzung dazu, wann die Antriebswende bei der BSVG fortgesetzt werden könnte. Verwiesen wurde darauf: Die BSVG ist an einen Ratsbeschluss gebunden. E-Busse dürfen nur bestellt werden, wenn hohe Fördergelder fließen. Hintergrund: E-Busse sind zwar etwa dreimal teurer als Diesel-Busse, das Land Niedersachsen begrenzt die Förderung jedoch auf eine Höhe, die für Diesel-Busse gezahlt wird. Die 50 E-Busse konnten darum nur gekauft werden, weil der Bund Fördergelder zahlte. Wegen der Schuldenbremse hat Berlin aber nun das Förderprogramm eingestellt.

Als zweiten Problemkreis nannte Brandt Vorgaben, damit die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral wird. Seit dem Jahr 2021 gelte darum in Deutschland das sogenannte Saubere-Fahrzeuge-Gesetz. Es macht Vorgaben bei der Beschaffung. Ab dem Jahr 2026 finde eine Verschärfung statt. 65 Prozent der Diesel-Busse müssten dann stets die höchste Abgasnorm erfüllen: „Die Hälfte dieser Busse, somit jeder dritte neue Bus, muss außerdem emissionsfrei sein. Also Elektro, Wasserstoff oder Gas.“ Wie das genau zu verstehen sei, werde zurzeit in der Branche diskutiert. Wobei Brandt meint: „Läuft es ganz schlecht, zahlt die BSVG den hohen Aufpreis für emissionsfreie Busse allein.“

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: