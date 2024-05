Braunschweig. Probleme bei SMS-Spenden an das Herzogin Elisabeth Hospital in Melverode führen zu unautorisierten Abbuchungen bei einer Patientin.

Das Herzogin Elisabeth Hospital (HEH) in Melverode in Braunschweig ist derzeit von technischen Schwierigkeiten eines Mobilfunkanbieters bei seinem SMS-Spendenverfahren betroffen.

Das Klinikum finanziert die medizinische und pflegerische Versorgung seiner Patienten auch über Spenden. „Wir setzen die Spenden unserer Patienten und Angehörigen stets dafür ein, unsere Patientenversorgung ständig weiter zu verbessern. Spenden zeigen uns auch immer die Verbundenheit mit unserem Haus, das freut uns sehr“, sagt die Pressesprecherin des Klinikums.

Finanzielle Zuwendungen können per Überweisung an die Stiftung HEH geschickt werden oder – seit Mai 2020 – einfach per SMS. Dafür habe das HEH ein Softwareunternehmen beauftragt.

HEH-Patientin wird zu hohe Spendensumme abgebucht

Derzeit scheint es technische Schwierigkeiten bei den von HEH-Patienten per SMS verschickten Spendengeldern zu geben. Statt einmalig fünf Euro sind einer HEH-Patientin Mitte Mai 50 Euro abgebucht worden – unautorisiert. Vier Tage nach ihrem stationären Aufenthalt im HEH und ihrer einmaligen SMS-Spende in Höhe von fünf Euro erhielt sie SMS-Bestätigungen über angebliche weitere Spenden. „Auf einmal erhielt ich eine SMS von meinem Mobilfunkanbieter, dass ich im Monat Mai bereits 50 Euro an eine bestimmte SMS-Nummer bezahlt hätte“, sagt die Betroffene. Insgesamt zehnmal soll sie jeweils fünf Euro gespendet haben. „Ich habe aber nur einmal fünf Euro gespendet“, führt sie aus.

Wie kann das sein? Wir haken bei der vom HEH beauftragten Firma nach.

Auch Johnniter und Deutsches Kinderhilfswerk Kunden von Spenden-SMS

Das Unternehmen Grün aus Nordrhein-Westfalen hat eine Variante der SMS-Spende in ihre Online-Plattform „Grün spendino“ integriert. Dabei wird eine SMS, die ein Spender über seinen Telefonanbieter versendet, von einem zentralen Mobilfunkanbieter technisch entgegengenommen und verarbeitet. Die Firma Grün erhält im Anschluss eine Information des SMS-Eingangs und zeigt diesen Spendeneingang seinen Kunden auf einer Online-Plattform an. Der Einzug des Spendengeldes erfolgt über die Telefonrechnung des Telefonanbieters der Spender.

Die SMS-Spende stelle eine gängige Art des Spendens per Mobiltelefon dar. Diese Form wird auch „Mobile Fundraising“ genannt, also mobiles Spendensammeln. Auch die Johanniter, Foodwatch, Malteser, Rotary und das Deutsche Kinderhilfswerk arbeiteten mit der Firma Grün zusammen für SMS-basierte Spenden.

Unautorisierte Spenden an das Braunschweiger HEH in einer Nacht im Mai

„In der Nacht zum 17. Mai wurden offensichtlich durch den Telefonanbieter der Patientin unberechtigt SMS ausgelöst, die verarbeitet wurden und einen Spendeneingang in unserem System auslösten“, erläutert Ralph Backes, Produktmanager bei „Grün spendino“. Es sei ihnen bisher keine vergleichbare Störung bekannt.

Auch die Pressesprecherin des HEH kennt bisher nur diesen einen Fall, bei dem es technische Schwierigkeiten gegeben hat. „Die Zusammenarbeit mit ‚Grün spendino‘ ist äußerst zuverlässig und verläuft immer reibungslos“, ergänzt sie.

Bisher ist dem Braunschweiger HEH nur der eine Fall bekannt

Das Problem betrifft offenbar den Mobilfunkanbieter Telefónica. Telefónica ist ein spanisches Telekommunikationsunternehmen, zu dem Marken wie O2 und Vivo gehören. Diverse Handytarifanbieter, wie beispielsweise Freenet, sim.de, Yourfone oder 1&1, nutzen das Mobilfunknetz von Telefónica. Weitere Mobilfunkanbieter, wie die Telekom oder Vodafone, sollen von den technischen Schwierigkeiten und somit unrechtmäßigen Geldabbuchen nicht betroffen sein.

Die ungefähr zehn mal fünf Zentimeter großen Aufkleber mit der Anleitung zur SMS-Spende kleben auf den Patiententischen im HEH. © FMN | HEH

Die HEH-Patientin informierte unverzüglich das HEH und ihren Mobilfunkanbieter über die unrechtmäßig eingezogenen Geldbeträge. Telefónica-Kunden, die vor kurzem dem HEH per SMS Geld gespendet haben, werden dazu angehalten, die abgebuchten Beträge zu kontrollieren.

