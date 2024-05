Braunschweig. Auf dem Schlossplatz in Braunschweig haben viele Menschen etwa mit Tim Bendzko und Stephan Weil gefeiert. Klicken Sie sich durch unsere Galerien.

Viele Tausend Menschen sind am Sonntag auf dem Schlossplatz zum Demokratiefest zusammengekommen, das die Konzertagentur Undercover veranstaltete und viele Unternehmen aus der lokalen Wirtschaft trugen. Bei der vierstündigen Veranstaltung standen unter anderem Tim Bendzko und Silent Radio auf der Bühne, Ministerpräsident Stephan Weil, Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum und weitere Redner haben bei der Kundgebung Reden gehalten. Unsere Fotografen waren vor Ort und haben zahlreiche Bilder geschossen. Schauen Sie sich diese in zwei Galerien an.

Die besten Bilder vom Demokratiefest in Braunschweig Vor der großen Bühne am Schlossplatz tummelten sich am Sonntagnachmittag hunderte Menschen. © FMN | Peter Kleinschmidt Viele Zuschauer machten sich am Sonntag auf zum Schlossplatz in Braunschweig. © FMN | Peter Kleinschmidt Die vereinten Bands The Mix und Underrock aus Neuerkerode sammeln mit hingebungsvollen Folk-Punkrock und selbstgeschriebenen Songs viele Sympathien. Das Publikum feiert sie kräftig. © FMN | Peter Kleinschmidt Viele Zuschauer machten sich am Sonntag auf zum Schlossplatz in Braunschweig. © FMN | Peter Kleinschmidt Die Inklusionsbands „The Mix“ und „Underrock“ traten auf. © FMN | Peter Kleinschmidt Jens-Uwe Freitag, Vorstand bei BS-Energy, stand auf der Rednerliste. © FMN | Peter Kleinschmidt Silent Radio trat ebenfalls auf. © FMN | Peter Kleinschmidt Die Band Silent Radio eröffnete den Nachmittag. © FMN | Peter Kleinschmidt Viele Zuschauer machten sich am Sonntag auf zum Schlossplatz in Braunschweig. © FMN | Denise Rosenthal Christoph Dahlheim, Chef von VW Financial Services, richtete einige Worte an das Publikum. © FMN | Peter Kleinschmidt Bei der Demokratie-Kundgebung auf dem Schlossplatz in Braunschweig erklärt Ministerpräsident Weil, dass wir uns unsere demokratischen Errungenschaften keinesfalls nehmen dürften. © FMN | Peter Kleinschmidt Tim Bendzko mit Band bei der Kundgebung „Gemeinsam für unsere Demokratie - für ein starkes Europa“ am 26.5.2024 auf dem Schlossplatz in Braunschweig. Foto: Peter Kleinschmidt © FMN | Peter Kleinschmidt Ministerpräsident Stepahn Weil gehörte zu den Rednern der Kundgebung. © FMN | Peter Kleinschmidt Viele Zuschauer machten sich am Sonntag auf zum Schlossplatz in Braunschweig. © FMN | FMN Kein Platz für Rassismus bei der Demokratie-Kundgebung in Braunschweig. © FMN | Denise Rosenthal Auch die Braunschweiger Zeichengruppe Urban Sketchers rund um Gründerin Sofia Stenger ist da und nutzt die Kundgebung als inspirierendes Motiv. © FMN | Joschka Büchs Landesbischof Christoph Meyns stand zu der Rednerliste. © FMN | Peter Kleinschmidt Tim Bendzko mit Band legte bei der Kundgebung „Gemeinsam für unsere Demokratie - für ein starkes Europa“ einen flotten Auftritt hin. © FMN | Peter Kleinschmidt Viele Teilnehmer suchten auf dem Schlossplatz ein schattiges Plätzchen. © FMN | Christina Wicke Die Ansicht von der Quadriga-Plattform auf dem Schloss. © FMN | Christina Wicke Ein mehr als vierstündiges Bühnenprogramm erwartete die Zuschauer. © FMN | Peter Kleinschmidt Braunschweigs OB Thorsten Kornblum begrüßte die Zuschauer. © FMN | Peter Kleinschmidt 1 / 22