Braunschweig. Mit diesem Konzept möchte das niederländische Unternehmen „Picnic“ in Braunschweig punkten. Welche Gebiete nicht beliefert werden.

Milchmänner: Als es noch keine Supermärkte gab und Kühlschränke nicht zum Standardinterieur gehörten, zogen sie von Haustür zu Haustür, um Menschen mit frischer Milch zu beliefern. Vermutlich einer der ersten Lieferdienste überhaupt. In Braunschweig ist am 15. Mai eine moderne Version des Milchmannes gestartet: Hinter „Picnic“ steckt ein niederländisches Unternehmen, das 2018 nach Deutschland kam. Nach den Standorten Salzgitter und Wolfsburg folgt nun auch Braunschweig.

Im Gegensatz zu anderen Online-Supermärkten liefert „Picnic“ nicht direkt nach der Bestellung. Um den Online-Einkauf effizient ausliefern zu können, werden die Bestellungen nach Straßen und Quartieren gebündelt. „Picnic“-Sprecher Richard Streck erklärt: „Jeder Wochentag hat ein festes Zeitfenster von einer Stunde.“

Nachhaltig und kundenfreundlich: „Picnic“ in Braunschweig

Das bedeutet: Die Zeitfenster variieren von Tag zu Tag, sind aber am jeweiligen Wochentag immer gleich. Das habe den Vorteil, dass ein Fahrer pro Stunde rund sechs bis acht Kunden beliefern könne, meint Streck weiter. „Dadurch können wir auf Liefergebühren verzichten, und die Lebensmittelpreise gleichen denen im Supermarkt.“ Nachhaltig sei das auch. Ein in Braunschweig bislang einmaliges Konzept.

15 Elektro-Vans sind derzeit im Einsatz, um die Braunschweiger Kundschaft mit ihren Einkäufen zu beliefern. © Chantal Geist | Picnic

Bestellungen sind bis spätestens 23 Uhr für die Lieferung am nächsten Tag möglich. Die Einkäufe werden derzeit von etwa 25 Fahrern in Elektro-Vans durch Braunschweig kutschiert. „Wir sind in Braunschweig bereits großflächig unterwegs“, so Streck. Momentan können noch nicht alle Gebiete beliefert werden. Bislang fehlen unter anderem Wenden, Bienrode, Veltenhof, Watenbüttel, Lamme, Timmerlah, Stöckheim und Heidberg. Streck verspricht, dass diese Gebiete zu einem späteren Zeitpunkt ins Liefergebiet aufgenommen werden. „Es hängt natürlich auch davon ab, wie die Mitarbeiterakquise läuft und wie viele Menschen sich in Braunschweig anmelden.“

In Braunschweig startet „Picnic“: Der traditionelle Milchmann in neuem Gewand

Das Interesse sei groß: Über 2000 Kunden stehen derzeit auf der „Picnic“-Warteliste, berichtet der „Picnic“-Sprecher. Gerade am Anfang sei die Nachfrage größer, deshalb schalte das Unternehmen nur so viele Kunden frei, wie sie beliefern können.

Richard Streck zufolge fokussiert sich „Picnic“ vor allem auf Familien. „Familienleben kann hektisch sein. Deshalb machen wir alles so einfach wie möglich“, heißt es in der Pressemitteilung. Richard Streck berichtet, dass die Bestell-App deshalb zwei hilfreiche Funktionen habe: „Wir haben eine Favoritenseite, auf der man sieht, was man die letzten Male eingekauft hat.“

Da ein Wocheneinkauf bei Familien meist recht ähnlich aussehe, könne man sich einfach durch diese Favoritenliste klicken und innerhalb kürzester Zeit den Wocheneinkauf abschicken, erklärt Streck. „Dann gibt es noch die Rezeptfunktion, aus der man Gerichte wählen und die benötigten Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb befördern kann. So müssen sich Familien nicht samstags ins Getümmel schmeißen.“

