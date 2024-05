Braunschweig. Wegen der Bauarbeiten am Kalenwall müssen Fahrgäste eine neue Route in Kauf nehmen. Drei Haltestellen kann der Bus nicht bedienen.

Wegen der Baumaßnahmen rund um den Kalenwall in Braunschweig muss die Buslinie 413 ab Montag, 27. Mai, Betriebsbeginn, bis Freitag, 7. Juni, Betriebsende, ab der Haltestelle „Holzhof“ direkt zum Friedrich-Wilhelm-Platz in Fahrtrichtung stadteinwärts umgeleitet werden. Das teilt die BSVG mit. Sie bedient auf ihrem Umleitungsweg die Haltestelle „Am Wassertor“ sowie die Kombihaltestelle „Friedrich-Wilhelm-Platz“ am Bruchtorwall. Die Haltestellen „Südstraße“, „Güldenstraße“ und „Altstadtmarkt“ können in Fahrtrichtung stadteinwärts nicht bedient werden.

