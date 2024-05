Braunschweig. Der Verein „Ubuntu“ ist seit mehr als 20 Jahren aktiv und finanziert nun ein weiteres Kinderhaus. Dabei braucht es Unterstützung.

Wenn wir Braunschweiger darüber klagen, dass das Trinkwasser härter geworden ist und wir uns sorgen, dass die Kaffeemaschine jetzt schneller verkalken könnte, denkt Sigrid Heintorf-Resesky unwillkürlich an die Menschen im Township von Katutura, einem Vorort von Namibias Hauptstadt Windhoek: Die Menschen dort wären überglücklich, wenn in ihren Wellblechhütten Trinkwasser aus der Leitung fließen würde, egal wie hart. Manches Problem relativiert sich, wenn man mal eine ganz andere Welt kennengelernt hat. Eine deutlich ärmere Welt.

Eines der kleineren Kinder im neuen Kinderhaus. © FMN Niedersachsen | Privat

Die Braunschweigerin und ihr Mann Harald Resesky haben diese andere Welt vor 21 Jahren kennengelernt. Damals hat ihre älteste Tochter Jule für ein Semester in Namibia studiert. „Wir haben sie am Ende zusammen mit unserer jüngeren Tochter Kerstin dort abgeholt und gemeinsam eine Rundreise gemacht“, berichtet Sigrid Heintorf-Resesky (70). Jule hätte sie damals gebeten, Kinderkleidung mitzubringen, die vor Ort benötigt werde. Diese Kleidung spendeten sie einem Kinderheim.

Braunschweiger berichten: Der Schulbesuch in Namibia ist teuer

Sigrid Heintorf-Resesky spielt auf der Straße in Windhoek das „Fünf-Steine-Spiel“. © FMN Niedersachsen | Privat

Die Reise hat die Familie nachhaltig beeindruckt. „Einerseits ist Namibia ein unglaublich schönes Land: die Weite und Stille der Landschaft, der klare Sternenhimmel. Andererseits: die Armut der Menschen“, erklärt Harald Resesky. Namibia gehöre zwar nicht zu den ärmsten Ländern der Welt, aber das Vermögen sei in kaum einem anderen Land so ungleich verteilt wie dort.

„Es gibt sehr reiche Menschen, die in palastähnlichen Gebäuden leben. Und es gibt die Townships für die Ärmsten der Armen. Die Arbeitslosigkeit unter den jungen Menschen liegt bei ungefähr 50 Prozent“, berichtet Sigrid Heintorf-Resesky. Ein Bürgergeld oder vergleichbare Leistungen gebe es nicht. Die allermeisten Kinder in Namibia lernten zwar Lesen und Schreiben in der Schule, doch das Geld für Bücher und Schuluniformen fehlt in vielen Familien, sodass die meisten nur wenige Jahre zur Schule gehen.

Sheroline Tjiondo und ihr Mann Simon mit Kindern des Kinderhauses sowie einem befreundeten Mädchen vor der Tür des neuen Hauses. © FMN Niedersachsen | Privat

Wieder daheim in Braunschweig ließen die Bilder aus Namibia die Familie nicht los, insbesondere von den in Armut lebenden Kindern: Wie konnten sie diese aus der Heimat unterstützen? Fündig wurde Sigrid Heintorf-Resesky in Uelzen: 2001 hatte ein dort ansässiger Reiseveranstalter, der Motorradreisen durch das afrikanische Land anbietet, einen Hilfsverein gegründet: Ubuntu Child Namibia. Das Ziel des gemeinnützigen Vereins: benachteiligte Kinder und Jugendliche in Namibia unterstützen, damit sie eine Chance im Leben haben.

Der Begriff Ubuntu, das kann man bei Wikipedia nachlesen, umschreibt eine afrikanische Lebensphilosophie: Das Wort kommt aus den Bantusprachen der Zulu und der Xhosa und bedeutet in etwa „Menschlichkeit“ und „Nächstenliebe“.

Der Verein Ubuntu will ein zweites Kinderhaus finanzieren

Froh über die neue Ubuntu-Immobilie (von links): Sheroline Tjiondo (Leiterin des Hauses), Harald Resesky, die Voreigentümerin Petron Maliwa Mbala und Sigrid Heintorf-Resesky. © FMN Niedersachsen | Privat

Der Verein Ubuntu hat in der Vergangenheit ein Kinderhaus mitfinanziert, in dem mittlerweile rund 60 Kinder leben. Bei einem Besuch vor Ort lernte das Paar aus Braunschweig 2013 Sheroline Tjiondo kennen, eine angehende Lehrerin, die damals als Studentin ehrenamtlich im Kinderhaus arbeitete. In den Folgejahren nahm Sheroline mehrere Mädchen – einige von ihnen lebten auf der Straße, andere hatten keine Eltern oder waren Opfer von Gewalt geworden – bei sich zu Hause auf. „Sie lebten mit fünf bis sieben Personen in einem Zimmer“, erzählt Sigrid Heintorf-Resesky.

Die Idee reifte, Sheroline Tjiondo und den Kindern ein neues Zuhause zu bieten. Im Vorort Katutura kaufte der Verein ein kleines Wohnhaus für 47.500 Euro, mit insgesamt fünf Zimmern. Ein Haus aus Stein, keine Wellblechhütte. „Eigentümer ist der Verein, und die Satzung schützt den Zweck, sollte es den Verein irgendwann nicht mehr geben“, erklärt Resesky. Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung unterstützte den Kauf ebenso wie einige weitere Spender, drei Vereinsmitglieder gingen zudem in Vorleistung und nahmen privat Darlehen auf. „Vier Jahre haben wir gespart, bis wir den Großteil des Geldes für das Haus zusammen hatten“, berichten die Braunschweiger, die Anfang des Jahres selbst für zwei Monate vor Ort waren, um den Kauf der Immobilie vor Ort zu betreuen.

Sigrid Heintorf-Resesky hat ihren 70. Geburtstag im Februar in einer Kita in Namibia gefeiert. Das Bild, das die Kinder für sie gemacht haben, hat einen Ehrenplatz in ihrer Braunschweiger Wohnung erhalten. © FMN Niedersachsen | Privat

Ende April konnte Sheroline Tjiondo nun mit den Kindern und Jugendlichen einziehen. Ihr Mann ist beruflich viel unterwegs und nur sporadisch zu Hause. Die Freude über die Unterkunft sei bei allen riesig, sagt Sigrid Heintorf-Resesky: „Uns ist wichtig, dass die Kinder in einem liebevollen Haushalt aufwachsen, dass sie sich zu selbstbewussten Persönlichkeiten entwickeln und einen Beruf erlernen können.“ Von den beiden ältesten Mädchen habe eine bereits eine Ausbildung zur Köchin begonnen, die andere studiere.

Braunschweiger Gospelchor gibt Benefizkonzert für Kinder in Namibia

Mädchen des Kinderhauses in Windhoek. © FMN Niedersachsen | Privat

8500 Euro Schulden müssen noch getilgt werden, zudem gilt es, die Ausstattung und laufende Kosten zu decken. Der Verein Ubuntu sammelt deshalb Spenden. Hier finden Sie die nötigen Informationen zum Spendenkonsto. Der Gospelchor Braunschweig, in dem auch Sigrid Heintorf-Resesky singt, wird am Sonntag, 2. Juni, ein Benefizkonzert zu Gunsten von „Ubuntu Child Namibia“ geben: 19 bis 21 Uhr in der Kirche St. Matthäus am Prinzenpark, Herzogin-Elisabeth-Straße 80 A.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: