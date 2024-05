Braunschweig. Am Gymnasium Kleine Burg gab es eine quicklebendige Debatte mit hartem Grundgesetz-Rap und einem Alt-Bundespräsidenten in Hochform.

„Es läuft so viel schief. Ich finde: Man muss sich auskennen.“ Sicher, das ist mal wieder einer der Sätze, dem niemand widersprechen wird. Doch wie die elfjährige Jette Höft von der IGS Franzsches Feld diesen Satz am Donnerstagabend im Gymnasium Kleine Burg in die Debatte einspeiste, das war dann doch besonders. So kristallklar und authentisch, so munter und so tatendurstig klang das. Und speziell diesen Vitalitätsfaktor möchte man als Balsam bezeichnen für eine Debatte zum Thema Demokratie und Grundgesetz, in der es ja weniger um den Wettstreit kontroverser Ansichten, sondern vielmehr um Selbstvergewisserung geht, um Ermutigung im Angesicht der extremistischen Bedrohungen von innen, von außen und überhaupt.

Also: Am Donnerstagabend diskutierten politisch interessierte Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Kleine Burg (11b) und der IGS Franzsches Feld sowie Leserinnen und Leser unserer Zeitung mit dem Bundespräsidenten a. D. und ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff (CDU) über die Frage „Demokratie – wie?“ im Gymnasium Kleine Burg. Gelegentlich wehte der Wind angenehm durch die offenen Fenster in die dicht besetzten Reihen, und wenn man weiß, dass die Aula der Schule im dritten Stock liegt, dann versteht man auch, wieso zu Beginn von einer Debatte „über den Dächern von Braunschweig“ die Rede war. Von Ingo Stübig (Kleine Burg) kam diese Bemerkung, der ebenso wie sein Franzsches-Feld-Kollege Benjamin Sauerland den Eindruck eines überaus stolzen Schulleiters machte. Henning Noske (Braunschweiger Zeitung) hatte das Ganze mit den Schulen auf die Beine gestellt, leitete das Gespräch und kündigte die Einlagen an.

Der etwas andere Aufstand in der Aula

Nur die eine Aktion am Schluss, die leitete der Schüler Jamil Collas Joo ein. Trotzdem muss man damit anfangen, weil es so besonders war, geplant zwar, aber der Überraschung wegen offenbar nur in kleinstem Kreis. Der Elftklässler schnappte sich das Mikro, stellte sich auf seinen Stuhl und forderte alle anderen auf, das auch zu tun. Er erwähnte auch gleich das Vorbild, nämlich die legendäre Szene aus dem Film „Der Club der toten Dichter“ von 1989 („O Captain! My Captain!“). Und tatsächlich: Bald standen alle Schülerinnen und Schüler auf dem Stuhl, und auch Christian Wulff auf dem Podium zögerte keine Sekunde und bekam eilig ein schwarz-rot-goldenes Schild „Ich steh auf – Schulen für Demokratie und Vielfalt“ in die Hand gedrückt. Ritva Bock, Lehrerin an der IGS Franzsches Feld, klärte uns am Rande rasch auf: Diese demonstrative Gemeinschaftsaktion in nationalem Maßstab geht auf eine Initiative der Robert-Bosch- und der Heidehof-Stiftung zurück, um Schulen bei der Bekämpfung von Hass und Gewalt unterstützen. Der entscheidende Termin fürs kollektive Klettern auf Stühle, Tische, Sportgeräte oder Tischtennisplatten ist eigentlich erst der 6. Juni, 9.30 Uhr. Für diejenigen, die es genauer wissen oder so oder so mit aufstehen wollen, empfiehlt sich ein Blick auf die Webseite www.ichstehauf.org. Meine Wahrnehmung: Als überraschende Aktion in der Aula war es ein ziemlicher Clou.

Die Schüler rappen: 75 Jahre, graue Haare...

Doch wie gesagt: Die jungen Leute waren hier eh nicht als Staffage vorgesehen. Zu Beginn gab es ein Video, das sie vorbereitet hatten. Man sah darin eine Schülerin, die eine andere auf patzige Weise vom Tragen eines Kopftuches abhalten wollte – und war natürlich gleich bei den Grundrechten, dem Grundgesetz und dem Anlass der ganzen Chose. Wie heißt es in Artikel vier? „Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“ Mindestens ebenso viel Eindruck machte der Grundgesetz-Rap, der später abgespielt wurde – mit Strophen, die auf mehrere Artikel des Grundgesetzes anspielen und mit dem folgenden Refrain: „Jetzt geht’s ab/ 75 Jahre! Und wir sitzen hier zusammen/ Die Gründer haben schon graue Haare/ Und es hat trotzdem noch Bestand./ Es ist die Basis der Gesellschaft/ Es ist unser Privileg/ Wir können uns immer drauf verlassen, es räumt die Steine aus dem Weg.“

Das Stichwort „steiniger Weg“ passt gut zu den Ergebnissen der Umfrage, die von Gracia Sophia Görke (Kleine Burg) ebenfalls mit Verve präsentiert wurden. Die Schülerinnen und Schüler hatten in der Fußgängerzone, aber auch auf dem Schulhof herumgefragt, wann denn wohl die Europawahl stattfinde und ob die Angesprochenen der Meinung seien, dass das Grundgesetz mit ihrem Leben etwas zu tun habe. Die Ergebnisse: eher niederschmetternd. Gerade mal ein Drittel habe gewusst, wann Europa wählt, und die meisten, berichtete Gracia Sophia Görke, hätten die Frage nach der Grundgesetz-Relevanz kategorisch verneint…

Christian Wulff, der Plauderer

So, und was trug der ehemalige Spitzenpolitiker an diesem Abend bei? Persönlicher Eindruck: Christian Wulff war gut drauf. Geschickt wechselte er die Rollen. Er trat einerseits als Politprofi und Politpromi und andererseits als gewinnender Plauderer auf. Als Profi wusste er auf eine unvermittelte Lehrerinnnenfrage aus dem Publikum zum Neutralitätsgebot aus dem Kopf den entsprechenden Paragraphen aus dem niedersächsischen Schulgesetz zu zitieren. Als Profi ging er auf die Unabänderlichkeit der Grundgesetz-Artikel 1 und 20 ein und widersprach der von einem Schüler geäußerten Kritik an den Treffen von Politikern mit Lobbyisten. Als Promi konnte er frisch berichten, was Stunden zuvor beim Berliner Staatsakt zum Grundgesetz-Jubiläum los gewesen sei. Als Promi flocht er ein, dass er mit der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer (102) befreundet sei und dass sein Freund, der ehemalige Verfassungsrichter Peter Müller, übrigens die Ansicht vertrete, ein AfD-Verbot sei frühestens in vier Jahren zu bewerkstelligen...

Christian Wulff neben Jette Höft und Thede Böschen. © regios24 | Stefan Lohmann

Immer wieder stimmte Wulff den Plauderton an. Er streute Komplimente über die Qualität der Forschungsregion Braunschweig-Wolfsburg ein. Er sprach über die Notwendigkeit von Einwanderung und über die Wichtigkeit der Integration muslimischer Zuwanderer anhand persönlicher Beispiele. Er wusste die jungen Leute mitunter auch mit einer Portion Selbstironie zu nehmen und sagte zum Beispiel mit Blick auf die abwesende Mehrheit, also die vielen Schülerinnen und Schüler, die niemals freiwillig an so einer Debatte teilnehmen würden: „Tja, die erwarten halt von meiner Spezies kein Erweckungserlebnis.“ Durchaus offen war der Ex-Präsident zuweilen: Wulff bekannte, dass sein Braunschweiger Schulauftritt die Generalprobe für eine ähnliche Veranstaltung in der Schule seines Sohnes sei („Das darf auf keinen Fall schiefgehen“). Er berichtete, wie sehr ihn ein bestimmter Paparazzo nervt, der ihn in Burgwedel bei Hannover privat fotografiere und damit schrecklich viel Geld verdiene („Gelegentlich beschimpfe ich den“), oder auch von den Mühen eines Prozesses, in dem er durchsetzen wollte, dass jemand die Äußerung „Wulff ist eine Drecksau“ nicht ungestraft vom Stapel lassen kann. „Das ist mir auch gelungen, aber es hat mich viel Geld gekostet.“

Christian Wulff, der Mahner

Und was ist mit dem Befund der Schulumfrage, was ist mit den Sorgen um die Stabilität unserer Demokratie? Wulff versuchte es mit dem folgenden Spagat: Zum einen lobte und pries er das Grundgesetz und äußerte den Vorstoß, dass man den 23. Mai zum Feiertag erheben solle, an dem man die „Verfassung“ (das wäre seiner Ansicht nach dann das bessere Wort, auch unter Verzicht auf Differenzierung zwischen alten und neuen Ländern) so richtig hochleben lässt. Zum anderen bekundete er, es gebe tatsächlich furchtbar viel Miesmacherei und furchtbar viel politische Unbildung in unserem Land, auch und gerade bei Jungen. Einen Satz Kurt Tucholskys zitierte Wulff in diesem Zusammenhang: „Erfahrungen vererben sich nicht – jeder muss sie allein machen. Jeder muss wieder von vorn anfangen…“ Auch auf Sophie Scholl ging Wulff kurz ein und die Idee, dass vielen Menschen ihre Freiheiten erst bewusst würden, wenn sie sie nicht mehr hätten. Sowohl auf der emotionalen als auch auf der rationalen Ebene müsse man natürlich dagegenhalten, so gut es geht. In Sachen AfD war der Ex-Präsident auf Konfrontationskurs. „Wer den jetzt noch wählt…“ bemerkte er etwa mit Blick auf die Rolle des AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah, den Wulff eindeutig in der völkisch-braunen Ecke verortet. „Das hatten wir schon mal in Deutschland…“ Auch wenn er von einem Verbotsverfahren gegen die AfD nicht überzeugt sei, empfehle er seiner Partei, die AfD programmatisch nicht mal ansatzweise zu kopieren, sondern die Themen Integration und Diversität offen und positiv anzugehen. Mehr Migranten sollten in den Parteien mitmischen, auch diesen Forderung erhob der Christdemokrat. Ob er angesichts all dessen eigentlich fröhlich zum CDU-Bundesparteitag gegangen sei, wollte Henning Noske wissen, worauf Wulff tatsächlich sagte „Ich gehe dahin, wo die Not am größten ist.“ Er war wirklich gut drauf, oder?

Und was gab es sonst noch?

Aber auch andere brachten sich ein an diesem demokratisch-lebendigen Abend. Die elfjährige Jette sagte, sie sehe es überhaupt nicht ein, wieso sie noch nicht wählen kann. Der Elftklässler Louis Grendes beklagte die Entfremdung seiner Generation von politischen Parteien und meinte ebenfalls, ein Verbot der AfD sei vermutlich nicht die Lösung der Demokratieprobleme. Der Gesamtschullehrer Jens Siebert betonte, wie wichtig die innerschulische Demokratie sei, und hob den Wert von Klassenrat und Schülervertretung hervor. „Wo wird Demokratiebildung denn sonst statt?“, fragte Siebert. Auch der Franzsches-Feld-Schüler Thede Böschen plädierte für die Vermittlung politischer Bildung. Und Henning Noske, apropos Gesamtschule, rempelte Wulff ganz schön an, was die Verhinderung der Gesamtschul-Einführung in den Jahren mit CDU-geführter Landesregierung angeht, worauf der etwas angesäuert schaute, dann aber versöhnlich sagte, das unideologische Nebeneinander von Gymnasium und Gesamtschule finde er heute voll in Ordnung. Und dann stand, wie erwähnt, plötzlich Jamil Collas Joo auf dem Stuhl – so ähnlich wie der Schüler, der in Peter Weirs schönem „Club der toten Dichter“-Film auf den Tisch geklettert war. „O Captain! My Captain!“, deklamierte der bekanntlich, womit im Film der tolle Lehrer, im Sinne des Dichters Walt Whitman ursprünglich aber ein Präsident gemeint war. Nein, natürlich nicht Christian Wulff, sondern Abrahm Lincoln. Das wäre doch gleich das nächste gute Thema für den Demokratie-Unterricht in schwierigen Zeiten, oder?