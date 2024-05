Braunschweig. Ein kurzes, aber heftiges Unwetter ist Freitag über Braunschweig hinweggezogen. Am Abend kommt eine zweite Regenfront mit nur wenig Niederschlag.

Kurz, aber heftig ist ein Ausläufer des Tiefdruckgebiets „Maxime“ am Freitagnachmittag über Braunschweig hinweggezogen. Wie die Feuerwehr Braunschweig unserer Zeitung bestätigte, schlug um kurz nach 14 Uhr ein Blitz in den Dachstuhl eines Hauses in der Dorothea-Erxleben-Straße im Stadtteil Kanzlerfeld ein. Die Berufsfeuerwehr und Einsatzkräfte aus Watenbüttel waren vor Ort und hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Bei den Löscharbeiten fiel auf, dass auch in einem Haus im benachbarten Baeyerweg der Blitz eingeschlagen hatte. Einige Dachziegel waren heruntergefallen, gebrannt hat es dort allerdings nicht. In beiden Fällen gab es keine Verletzten. Dachdeckerfirmen seien unterwegs, um die beschädigten Dächer wieder zu reparieren.

In ein Haus in der Dorothea-Erxleben-Straße in Braunschweig ist am Freitag der Blitz eingeschlagen. © FMN | Jörg Koglin

Wie Anwohner unserer Zeitung berichteten, sei ebenso der Strom in dem betroffenen Viertel ausgefallen. Immer wieder lösten außerdem Alarmanlagen aus.

Wie es aus der Einsatzleitstelle der Berufsfeuerwehr allerdings auch heißt, seien diese Vorkommnisse im Kanzlerfeld die heftigsten Auswirkungen des kurzen Unwetters am Freitag. Der Feuerwehr seien keine vollgelaufenen Keller oder überfluteten Straßen bekannt. Das gilt auch für den Kreis Helmstedt, wo das Unwetter als Erstes in unserer Region eintraf. Allerdings hat ein weiterer Blitzeinschlag ein Wohnhaus in Hannover in Brand gesetzt. Die Bewohner der Dachgeschosswohnung konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte.

Das nächste größere Regengebiet hat die Region Braunschweig unterdessen erreicht. Die Ankunft verzögerte sich jedoch. Erst um 19 Uhr, zwischenzeitlich war es über die Regenradare schon für 16.30 Uhr angekündigt, ist es in der Region eingetroffen, allerdings mit keinem Unwetterpotential mehr. Gute Nachricht für die Region Braunschweig: Über dem Westen von Sachsen-Anhalt hat sich das Unwetterpotential für unsere Region abgeschwächt. Nur über der Heide und über dem Harz gab es stärkere Regenfälle.

Wir aktualisieren diesen Text.