Braunschweig. Das Landesmuseum hat witzige Plakat-Wände zu einem ganz besonderen Geburtstag aufgestellt. Was dahinter steckt, lesen Sie hier.

Freiheit, Frieden und Demokratie in Deutschland: Vor der großen Kundgebung am Sonntag auf dem Schlossplatz (15 bis 19 Uhr) feierte das Braunschweigische Landesmuseum am Freitagnachmittag den 75. Geburtstag des Grundgesetzes mit einer Ausstellung am Bauzaun des Vieweghauses. Museumsdirektorin Heike Pöppelmann: „Das Grundgesetz ist ein Glücksfall für uns alle in Deutschland. Es gibt uns sozusagen die Luft zum Atmen und die Möglichkeit zur Selbstbestimmung.“

Als Wissenschaftlerin in einem demokratischen Land leben und forschen zu dürfen, bedeute für sie: Freiheit pur. „Mit unserer Bauzaun-Ausstellung möchten wir einladen, darüber nachzudenken, welche Bedeutung die geglückte Verfassung für unser Leben hat.“ Dennoch müsse weiter an den Werten gearbeitet werden. „Themen wir Gleichberechtigung, soziale Gerechtigkeit, Inklusion und Barrierefreiheit beschäftigen uns heute stark.“

Museumsdirektorin Heike Pöppelmann befragte Kinder der Domsingschule zum Grundgesetz. Der Chor hatte ein Ständchen aufs Grundgesetz gesungen. © FMG | Peter Sierigk Peter Sierigk

Der Bauzaun des Museums wird bis Ende des Jahres zur Ausstellungsfläche. Die Museumsmitarbeiter Christoph Bongert und Ulrike Wendt-Sellin haben dabei auf witzige Art Fotos von Objekten aus der Sammlung des Museums Artikeln des Grundgesetzes gegenübergestellt. Sie sollen Passanten an Zeiten vor dem Grundgesetz erinnern und somit die Errungenschaften der deutschen Demokratie würdigen.

Kinder der Domsingschule stimmten zur Ausstellungseröffnung ein Ständchen für das Grundgesetz an. Ein Mädchen des Chores befand trocken: „Ohne das Grundgesetz würde schon ziemlich viel schiefgehen.“

Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum fand die Initiative zur Bauzaun-Ausstellung hervorragend. „Sie ermöglicht, dass wir die Geschichte und Bedeutung dieses wichtigen Dokuments auf anschauliche Weise erleben und verstehen können.“

Oberbürgermeister Thorsten Kornblum und Museumsdirektorin Heike Pöppelmann zerschnitten mit einiger Mühe das Band zur Ausstellungseröffnung: Die Schere war stumpf. © FMG | Peter Sierigk Peter Sierigk

In der Tat hatten die beiden Ausstellungsmacher launige Texte ersonnen. Zu Artikel 20 des Grundgesetzes („Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“) hatten sie beispielsweise Bilder vom Thronsessel des braunschweigischen Herzogs Wilhelm gestellt, den der Blaublüter 1881 zu seinem 50. Regierungsjubiläum bekommen hatte. Der Kommentar der Museumsleute dazu: „Viel Pomp für einen Po.“

Der Oberbürgermeister erinnerte daran, dass das Grundgesetz-Jubiläum nicht nur Anlass biete, zurückzuschauen. „Es ist auch eine Erinnerung daran, dass Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit ständige Bemühungen erfordern. Es ist unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass die Werte, die in unserem Grundgesetz verankert sind, nicht nur auf dem Papier existieren, sondern in unserem Alltag umgesetzt und gelebt werden.“ So sicherten wir die Zukunft unserer freien und gerechten Gesellschaft.

Das Braunschweigische Landesmuseum lädt zur Mitmach-Ausstellung ein

Das Museum gratulierte dem Grundgesetz auf dem Bauzaun von Herzen: „Liebes Geburtstagskind! 75 Jahre bist du alt geworden – und längst kein Fall fürs Museum! Im Gegenteil, quicklebendig sehen wir dich unter uns! Wie anders war es 1949 für deine Eltern: Wenn sie 75 Jahre zurückschauten, blickten sie auf drei verschiedene deutsche Staatsordnungen, zwei Weltkriege und den Holocaust.“ Die Sammlungen des Museums seien voller Objekte aus diesen Zeiten. Sie führten uns vor Augen, wie es vor Einführung des Grundgesetzes gewesen sei. „Wenn man euch so nebeneinanderstellt, lässt du sie ganz schön alt aussehen.“

Im Dom war das Grundgesetz bereits am Dienstagabend in einer Politischen Abendandacht gewürdigt worden. Sabine Dreßler, Referentin für Menschenrechte, Migration und Integration Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), erklärte: „Die Leugnung der Menschenwürde ist inzwischen nicht nur in vielen Köpfen manifest, sondern wird in die Tat umgesetzt. Davon zeugt die unverhohlen geäußerte Verachtung rechtsextremer Gruppen und Parteien anderen Menschen gegenüber wie der liberalen Demokratie und ihren Organen gegenüber.“

Der Braunschweiger Dom hatte zur Politischen Abendandacht geladen

Falschnachrichten, Hassrede und Verleumdung, die versuchte Ausgrenzung bestimmter Menschengruppen, rassistisch und antisemitisch konnotierte Angriffe auf Menschen, die den Tätern nicht genehm, nicht willkommen oder einfach im Weg seien, bis hin zum Mord – all das erlebten wir seit geraumer Zeit.

„Was ist hier los? Und in was für einem Land wollen wir leben?“, fragte die Theologin. Kirche und Zivilgesellschaft müssten die Werte des Grundgesetzes verteidigen mit den jeweiligen vielfältigen Mitteln, die zur Verfügung stünden. „Genau dafür sind wir hier, und dafür braucht es uns – und noch viele mehr.“

Das Landesmuseum ruft die Braunschweiger zeitgleich mit der Bauzaun-Ausstellung dazu auf, Bilder einzusenden, die zeigen, in welchen Situationen uns das Grundgesetz im Alltag begegnet. Die Fotos können mit dem Stichwort „Grundgesetz“ an folgende Mailadresse geschickt werden: marketing@3landesmuseen.de. Auf den Social Media Kanälen des Museums soll somit eine digitale Bilder-Galerie zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes entstehen.

