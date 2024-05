Braunschweig. Maria und Günter Guzy und zwei Kinder durften 1971 aus Polen ausreisen. Seitdem sind sie Braunschweiger. Sie erzählen ihre Geschichte.

Maria und Günter Guzy haben früh geheiratet, beide waren 19 Jahre alt. „In Polen war man in dem Alter im Gegensatz zur Bundesrepublik schon volljährig“, berichtet der Ehemann. Das bedeutet: Sie mussten 1959 ihre jeweiligen Eltern nicht um Erlaubnis fragen. Mittlerweile sind beide 84 Jahre alt – am heutigen Samstag, 25. Mai, feiert das Paar seine eiserne Hochzeit. Seit 1971 lebt es in Braunschweig, seit 1. Mai 1973 im Braunschweiger Stadtteil Heidberg.

„Es war damals ein großes Glück, die Wohnung zu bekommen“, berichtet Maria Guzy. Was nur zu verständlich ist: Viele Deutsche wurden nach dem Krieg aus polnischem Gebiet ausgewiesen, andere durften nicht ausreisen, obwohl sie gewollt hätten. Das Ehepaar Guzy zum Beispiel. Nach der Hochzeit dauerte es noch zwölf Jahre, bis ihre Ausreise – oder wie es in Polen genannt wurde: Ausfahrt – genehmigt wurde. „Wir haben es immer wieder versucht, aber erst nach dem Kniefall Willy Brandts in Warschau kam Bewegung in die Sache“, erzählen die Eheleute. Es war Brandts Ostpolitik, die den Bann brach. Familie Guzy wohnte zuvor in Beuthen, dort gab es Kohlereviere, die arbeitende Bevölkerung wurde gebraucht, auf keinen sollte verzichtet werden.

Schneiderin und Glaser verliebten sich sofort

Der geborene Beuthener Günter Guzy arbeitete als gelernter Glaser, seine Ehefrau Maria, geborene Cichowski, aus Woischnik, wie Beuthen in Oberschlesien, war Schneiderin. Kennengelernt hatten sich die beiden 17-Jährigen am damaligen polnischen Nationalfeiertag, dem 22. Juli 1957. „Da war ein Fest im Wald, ich habe ihn tanzen sehen, es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt die Ehefrau. Bei der Hochzeit knapp zwei Jahre später in einer katholischen Kirche in Tarnowitz war sie schwanger. Sohn Peter kam noch im selben Jahr zur Welt, Tochter Evelin zehn Jahre später. Zur Familie gehört mittlerweile auch ein Enkelkind.

Das Foto zeigt Maria und Günter Guzy am Tag ihrer Hochzeit im oberschlesischen Tarnowitz.

Das gute Leben, so empfinden es die Guzys, fing aber erst mit der Ankunft der Spätaussiedler in Deutschland an. Über Friedland kamen sie nach Braunschweig, lebten zunächst in den Baracken in der Griegstraße, auf dem heutigen Festplatz der Südstadt. Deshalb war ein großes Glück, 1973 den Zuschlag für die Wohnung im Heidberg zu erhalten – mit Blick vom Balkon ins Grüne, bis heute.

Hausmeisterehepaar in der Grundschule Heidberg

Günter Guzy fand schnell Arbeit im VW-Werk, die Bandarbeit behagte ihm aber nicht sonderlich. Bald fing er in seinem eigentlichen Beruf als Glaser bei Steinert in der Böcklerstraße an, wechselte dann zu Glas Schwarze im Bäckerklint. Doch Glas ist schwer, vom vielen Schleppen bekam er Rückenprobleme – und wurde 1981 Hausmeister in der Grundschule Heidberg. Ehefrau Maria, die in der Berufsschule Salzdahlumer Straße sauber gemacht hatte, folgte ihm, die Guzys dürften als Hausmeisterehepaar noch vielen (ehemaligen) Heidbergern bekannt sein.

Mit der Südstadt Braunschweigs eng verbunden

Beide sind Mitglied im Schützenklub Grüne Gilde in der Südstadt, Günter Guzy mit einer kurzen Unterbrechung seit 50 Jahren. Er ist noch aktiv, zweimal war er Großer König. Sie ist noch passives Mitglied. In der Südstadt sind Maria und Günter Guzy zudem regelmäßige Besucher des Seniorenkreises, haben schon an mehr als 20 Fahrten teilgenommen.

Dankbarkeit für große Hilfe

Kurz nach ihrem Jubiläum plant das Ehepaar mit Tochter Evelin, die in Fulda lebt, und dem Schwiegersohn eine Reise nach Tirol – und möchte sich auf diesem Wege auch bei der Tochter für ihre Hilfe bedanken, wenn Not am Mann oder der Frau war. „Als meine Frau vorübergehend pflegebedürftig war, ist sie mehrfach aus Hessen gekommen, um sich um uns zu kümmern“, erzählt Günter Guzy dankbar.

