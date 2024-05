Braunschweig. Jugendliche konnten Europawahl-Kandidaten auf den Zahn fühlen: Werden sie ihre Wahlversprechen halten? Wer nicht eingeladen war.

In Braunschweigs Berufsschulen und Oberstufen wird derzeit außergewöhnlich viel über Politik diskutiert. Der Grund: In zwei Wochen, am 9. Juni, findet in Deutschland die Europawahl statt. Das Mindestalter für die Wahl wurde gesenkt: Wahlberechtigt sind erstmals auch Jugendliche ab 16 Jahren. Sie dürfen nun mitbestimmen, wer künftig im Parlament der EU Platz nehmen darf.

„Das ist an der Schule gerade schon ein größeres Thema. Für die meisten ist es ja die erste Wahl“, bestätigt die 16-jährige Emma, Schülerin der Raabeschule, dem Gymnasium im Heidberg. Ihre Freundin Lina ist erst 15 Jahre und Schülerin der Neuen Oberschule. Sie darf noch nicht wählen, will sich aber schon jetzt darauf vorbereiten, denn sie findet: „Wer wählen darf, der trägt Verantwortung.“

Sieben Europawahl-Kandidaten beim Speeddating in Braunschweig

Deshalb haben die beiden Freundinnen am Mittwochabend den Weg zum politischen Speeddating in die Räume des Kinderschutzbundes Hinter der Magnikirche gefunden: Sieben Kandidierende stellen sich hier den Fragen der Jugendlichen: von der ÖDP bis Volt.

In Kleingruppen können die Jungwähler jeden Kandidaten und jede Kandidatin für zehn Minuten ins Kreuzverhör nehmen und sich so einen Eindruck von ihnen verschaffen. „Ich finde es gut, dass man sich hier einen persönlichen Eindruck von den Kandidierenden verschaffen und sich eine Meinung bilden kann: Werden sie ihre Wahlversprechen halten?“, so Emma. Organisiert hat den Abend der Jugendring, unterstützt wurde der Verein dabei vom ersten Braunschweiger Jugendparlament.

Speeddating mit Kandidierenden zur Europawahl: Christopher Tatge (CDU), Jana Kurz (SPD), Dirk-Claas Ulrich (Bündnis 90/Die Grünen), Lennart Rentz (FDP), Johanna Brauer (Die Linke), Kai Tegethoff (Volt) und Tim Liebing (ÖDP). © FMN | Kai Fricke

Was gleich auffällt: Ein Kandidat der AfD ist nicht dabei. Warum? Es ist keiner eingeladen. „Unser Verein hält die AfD nicht für eine demokratische Partei. Deshalb lehnen wir eine Zusammenarbeit mit der AfD grundsätzlich ab“, erklärt Geschäftsführer Kai Fricke und verweist auf einen entsprechenden Grundsatzbeschluss des Vereins. Am Speeddating teilgenommen haben: Christopher Tatge (CDU), Jana Kurz (SPD), Dirk-Claas Ulrich (Bündnis 90/Die Grünen), Lennart Rentz (FDP), Johanna Brauer (Die Linke), Kai Tegethoff (Volt) und Tim Liebing (ÖDP).

Klimaschutz, Rechtspopulismus, europäische Armee: Viele Themen in zehn Minuten

Mit der Abwesenheit der AfD scheinen die Jugendlichen kein Problem zu haben. Ein guter Teil von ihnen ist bereits selbst politisch engagiert, etwa im Jugendparlament. Sie nutzen die Gelegenheit, den Kandidaten auf den Zahn zu fühlen.

Munter wird an den Tischen diskutiert, etwa über den Bürokratieabbau in der EU, den FDP-Kandidat Lennart Rentz fordert. „Viele dieser Vorschriften schützen das Klima. Wie lassen sich wirtschaftliche Interessen und Klimaschutz vereinen“, will ein junger Mann wissen. Ein anderer fragt CDU-Kandidat Christopher Tatge: „Wie bekommt Ihr als Konservative die AfD wieder eingefangen? Müssen die demokratischen Kräfte auf europäischer Ebene mehr zusammenstehen gegen den Rechtspopulismus?“ Eine Schülerin hakt nach, ob eine europäische Armee sinnvoll wäre. In der Sache wird insgesamt engagiert diskutiert, aber der Umgang miteinander ist respektvoll.

Auch Lotta Griebsch (20) nutzte die Gelegenheit, ein paar Fragen loszuwerden und den Kandidaten auf den Zahn zu fühlen. „Ich bin politisch interessiert, aber in keiner Partei. Ich fand gut, dass man heute auch mehr über kleine Parteien wie die ÖDP oder Volt erfahren hat“, sagt sie nach der Veranstaltung.

In ihrem Abschlusswort appellieren alle Kandidaten an die Jugendlichen, unbedingt zur Wahl zu gehen. „Geht wählen und macht Werbung für die Wahl!“, so Jana Kurz (SPD). Tim Liebing (ÖDP) empfiehlt: „Lest die Wahlprogramme, auch wenn es trockener Stoff ist und Zeit kostet.“ Und Dirk-Claas Ulrich (Bündnis 90/Die Grünen) gibt den Schülern mit auf den Weg: „So wie heute Abend und mit Euch kann Europa gelingen!“

